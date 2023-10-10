У київському реабілітаційному центрі RECOVERY запрацювало друге відділення

У київському реабілітаційному центрі RECOVERY Віктора та Олени Пінчуків запрацювало вже друге відділення

У Києві розпочало роботу друге відділення інноваційного реабілітаційного центру для поранених військовослужбовців національної мережі RECOVERY. Завдяки проєкту RECOVERY, заснованому Віктором і Оленою Пінчуками, віднині київський центр зможе щороку відновлювати понад 600 захисників і захисниць України.

Київський центр RECOVERY запущено наприкінці травня 2023 року, відтоді завдяки мультидисциплінарній реабілітаційній команді фахівців і надсучасному обладнанню тут відновилися 150 українських військових. З відкриттям другого відділення кількість ліжко-місць у центрі збільшено з 30 до 50, що дасть змогу відновитися більшій кількості поранених.

Нове відділення облаштовано з урахуванням найвищих стандартів безбар’єрності — тут є просторі коридори з широкими дверними отворами й поручнями, санітарно-гігієнічні кімнати, що передбачають розміщення осіб у кріслах колісних.

Усі палати обладнано багатофункціональними ліжками з електроприводом і відповідними меблями для комфортного перебування маломобільних пацієнтів. Задля проведення паралельних тренувань із відновлення навичок ходи для людей із неврологічними й ортопедичними порушеннями в коридорі встановлено додатковий стельовий рейковий підйомник. У другому відділенні київського центру також розміщуються цілодобовий сестринський пост, процедурна, ординаторська, кабінети психологічної підтримки, логопеда й завідувача відділення.

«Прийшло розуміння, що ця війна надовго, і, на жаль, кількість пацієнтів, буде збільшуватися, наші герої потребуватимуть реабілітації. Я і моя дружина персонально відчуваємо відповідальність перед нашими захисниками, розуміємо, що треба продовжувати. На жаль, героїв, які потребують реабілітації, більше, ніж ліжок, більше, ніж існує центрів. Тому на наступний рік ми запланували потужну програму, і якщо ми на 100% виконаємо її, то допомагатимемо проходити реабілітацію до 20 тисячам військових щороку», — зазначив засновник проєкту RECOVERY Віктор Пінчук.

Нагадаємо, інноваційні реабілітаційні центри для військовиків RECOVERY вже працюють у Львові, Вінниці, Києві, Одесі (два заклади) і на Дніпровщині (два заклади). Загалом спеціалісти національної мережі вже надали допомогу понад 3 500 пацієнтів цьогоріч. У 2024 році засновники анонсують збільшення потужності національної мережі мінімум удвічі.

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*На час дії воєнного стану адреси й назви лікарень, де облаштовано центри, не розголошуються.

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