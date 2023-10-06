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La Pasta – Вибір країни 2023

06.10.2023

Патріотичний споживчий порив створив у середині країни унікальні можливості для зростання українського бізнесу. Однак, довіра, яку український споживач надає вітчизняній продукції, обертається високими очікуваннями.І сьогодні є можливість відслідковувати певні орієнтири для споживачів у виборі кращих представників певної галузі.

Цього року торговельна марка La Pasta очолила рейтинг кращих макаронних виробів з твердих сортів пшениці отримавши відзнаку “Вибір країни” 2023. Згідно методики конкурсу, переможців обирали за такими критеріями – репутація, якість, асортимент та популярність.

У компанії стверджують, що Бренд La Pasta щорічно доводить гідну якість макаронних виробів та намагається бути ближчим до українців. І ця нагорода – є додатковим тому свідченням. Компанія висловлює подяку за довіру кожному українцю та добре розуміє, що постійне прагнення лідерства у своєї галузі, особливо в такі важкі часи – надважлива і відповідальна місія. Отже, мета компанії – надалі розвиватись, допомагати українцям та бути справжньою опорою для тих, хто обирає торговельну марку La Pasta.

Тож, для вітчизняних компаній відповідність статусу «український виробник» сьогодні звучить особливо гордо і спонукає до подолання будь-яких перешкод на шляху до довгоочікуваної Перемоги!

Video: La Pasta – Вибір країни 2023


La Pasta очолила рейтинг кращих макаронних виробів з твердих сортів пшениці отримавши відзнаку "Вибір країни" 2023

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