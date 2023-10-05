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Церковні свята у жовтні 2023: календар по днях

05.10.2023

У жовтні 2023 року на нас очікує багато церковних свят. Серед них ― Покрова Пресвятої Богородиці. Для вашої зручності редакція STB.UA зібрала новий календар церковних свят жовтня 2023 року.

Православні церковні свята у жовтні 2023

Коли цього року буде Покрова Пресвятої Богородиці?

2023 року й надалі українці святкуватимуть Покров Пресвятої Богородиці 1 жовтня. Нагадаємо, до переходу на новоюліанський календар святкування припадало на 14 жовтня.

Головні церковні свята у жовтні 2023 року за новим календарем 

  • 1 жовтня — Покров Пресвятої Богородиці
  • 6 жовтня — апостола Фоми
  • 9 жовтня — апостола Якова Алфієвого
  • 16 жовтня — мученика Лонгіна Сотника, що при Хресті Господньому
  • 18 жовтня — апостола і євангеліста Луки
  • 26 жовтня — священномученика Димитрія Мироточця

Церковні свята у жовтні 2023: календар по днях

  • 1 жовтня — Покров Пресвятої Богородиці.
  • 2 жовтня — священномученика Кіпріана, єпископа, мучениці Юстини і мученика Феоктиста; блаженного Андрія, Христа ради юродивого, Константинопольського.
  • 3 жовтня — священномученика Діонісія Ареопагіта.
  • 4 жовтня — священномученика Єрофея, єпископа Афінського.
  • 5 жовтня — мучениці Харитини Амісійскої (Понтійської).
  • 6 жовтня — апостола Фоми.
  • 7 жовтня — мучеників Сергія і Вакха.
  • 8 жовтня — преподобної Пелагії Антіохійської.
  • 9 жовтня — апостола Якова Алфієвого.
  • 10 жовтня — мучеників Євлампія і Євлампії.
  • 11 жовтня — апостола від 70-ти Філіпа; преподобного Феофана сповідника, єпископа Нікейського.
  • 12 жовтня —мучеників Прова, Тараха і Андроника.
  • 13 жовтня — священномучеників Карпа, Папили й Агатоніки.
  • 14 жовтня — священномучеників Назарія, Гервасія, Протасія й Келсія; преподобної Параскеви Сербської.
  • 15 жовтня — преподобного Євтимія Нового, преподобномученика Лукіана.
  • 16 жовтня — мученика Лонгіна Сотника, що при Хресті Господньому.
  • 17 жовтня — пророка Осії; преподобномученика Андрія Критського.
  • 18 жовтня — апостола і євангеліста Луки.
  • 19 жовтня — святого пророка Йоїла; священномучеників  Уара.
  • 20 жовтня — святого великомученика Артемія.
  • 21 жовтня — преподобного Іларіона Великого.
  • 22 жовтня — святого рівноапостольного Аверкія, єпископа Єрапольського, чудотворця; святих сімох отроків, що в Ефесі.
  • 23 жовтня — апостола Якова.
  • 24 жовтня — священномученика Арети і тих, що з ним.
  • 25 жовтня — священномучеників і нотарів Маркіяна й Мартирія.
  • 26 жовтня — священномученика Димитрія Мироточця.
  • 27 жовтня — священномученика Нестора; священномучеників Капетоліни і рабині її Єротиїди.
  • 28 жовтня — священномучеників Терентія й Неоніли; преподобного Стефана Савваїта, творця канонів; священномучениці Параскеви, що в Іконії, названої П’ятниця.
  • 29 жовтня — священномучениці Анастасії Римлянки.
  • 30 жовтня — священномучеників Зиновія й Зиновії.
  • 31 жовтня — святих апостолів Стахія, Амплія і тих, що з ними; священномученика Єпімаха.

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