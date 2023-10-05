Православні церковні свята у жовтні 2023

Церковні свята у жовтні 2023: календар по днях
05.10.2023
У жовтні 2023 року на нас очікує багато церковних свят. Серед них ― Покрова Пресвятої Богородиці. Для вашої зручності редакція STB.UA зібрала новий календар церковних свят жовтня 2023 року.
Коли цього року буде Покрова Пресвятої Богородиці?
2023 року й надалі українці святкуватимуть Покров Пресвятої Богородиці 1 жовтня. Нагадаємо, до переходу на новоюліанський календар святкування припадало на 14 жовтня.
Головні церковні свята у жовтні 2023 року за новим календарем
- 1 жовтня — Покров Пресвятої Богородиці
- 6 жовтня — апостола Фоми
- 9 жовтня — апостола Якова Алфієвого
- 16 жовтня — мученика Лонгіна Сотника, що при Хресті Господньому
- 18 жовтня — апостола і євангеліста Луки
- 26 жовтня — священномученика Димитрія Мироточця
Церковні свята у жовтні 2023: календар по днях
- 1 жовтня — Покров Пресвятої Богородиці.
- 2 жовтня — священномученика Кіпріана, єпископа, мучениці Юстини і мученика Феоктиста; блаженного Андрія, Христа ради юродивого, Константинопольського.
- 3 жовтня — священномученика Діонісія Ареопагіта.
- 4 жовтня — священномученика Єрофея, єпископа Афінського.
- 5 жовтня — мучениці Харитини Амісійскої (Понтійської).
- 6 жовтня — апостола Фоми.
- 7 жовтня — мучеників Сергія і Вакха.
- 8 жовтня — преподобної Пелагії Антіохійської.
- 9 жовтня — апостола Якова Алфієвого.
- 10 жовтня — мучеників Євлампія і Євлампії.
- 11 жовтня — апостола від 70-ти Філіпа; преподобного Феофана сповідника, єпископа Нікейського.
- 12 жовтня —мучеників Прова, Тараха і Андроника.
- 13 жовтня — священномучеників Карпа, Папили й Агатоніки.
- 14 жовтня — священномучеників Назарія, Гервасія, Протасія й Келсія; преподобної Параскеви Сербської.
- 15 жовтня — преподобного Євтимія Нового, преподобномученика Лукіана.
- 16 жовтня — мученика Лонгіна Сотника, що при Хресті Господньому.
- 17 жовтня — пророка Осії; преподобномученика Андрія Критського.
- 18 жовтня — апостола і євангеліста Луки.
- 19 жовтня — святого пророка Йоїла; священномучеників Уара.
- 20 жовтня — святого великомученика Артемія.
- 21 жовтня — преподобного Іларіона Великого.
- 22 жовтня — святого рівноапостольного Аверкія, єпископа Єрапольського, чудотворця; святих сімох отроків, що в Ефесі.
- 23 жовтня — апостола Якова.
- 24 жовтня — священномученика Арети і тих, що з ним.
- 25 жовтня — священномучеників і нотарів Маркіяна й Мартирія.
- 26 жовтня — священномученика Димитрія Мироточця.
- 27 жовтня — священномученика Нестора; священномучеників Капетоліни і рабині її Єротиїди.
- 28 жовтня — священномучеників Терентія й Неоніли; преподобного Стефана Савваїта, творця канонів; священномучениці Параскеви, що в Іконії, названої П’ятниця.
- 29 жовтня — священномучениці Анастасії Римлянки.
- 30 жовтня — священномучеників Зиновія й Зиновії.
- 31 жовтня — святих апостолів Стахія, Амплія і тих, що з ними; священномученика Єпімаха.
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