Коли переводять годинник на зимовий час 2023 року в Україні

Коли Україна переводить годинники на зимовий час у 2023 році
У ніч на 29 жовтня 2023 року Україна офіційно переходить на зимовий час. О 4 ранку 29 жовтня стрілки годинника переводять на одну годину назад. Відтак наступна доба у вихідний день «збільшується» на годину. Як впливає на здоров’я переведення годинників і як до нього готуватися ― читайте в нашому матеріалі.
В Україні двічі на рік переводять годинник ― для економії електроенергії та відповідності календарю, через що ця година «гуляє» протягом року. Переведення годинника здійснюють в останню неділю жовтня ― на годину назад, а в останню неділю березня ― на годину вперед.
Зазвичай уся електроніка автоматично переводить час, а вручну потрібно змінити його на механічних годинниках і приладах, які не підключені до інтернету.
Однак переведення часу спричиняє не тільки дискомфорт через механічні дії зі зміни в планах, а й може шкодити здоров’ю, якщо до цього не підготуватися правильно.
Перехід на зимовий час ― вплив на організм
- Науковці попереджають, що різка зміна режиму дня може спровокувати серцево-судинні захворювання і збільшити ймовірність інфарктів. Це відбувається в разі різкого переходу для непідготовленого організму.
- Погіршення концентрації через зміну режиму дня впливає на уважність людей. За статистикою відразу після переведення годинників збільшується кількість травм і ДТП. Щоб самостійно ввести себе в ресурс, уранці необхідно встигати робити розминку для м’язів після підйому і запускати організм помірно ситним сніданком. Протипоказано виходити з дому, ще не прокинувшись, ― це погіршить стан.
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Як правильно готуватися до зимового часу?
Щоб правильно підготуватися до переведення годинників, необхідно за тиждень-два до цього почати зміщувати свої звичні ритуали (підйом, водні процедури, прийом їжі, прогулянки, засинання) в часі: у березні ― на 15―20 хвилин раніше, а в жовтні ― пізніше звичайного. Цей інтервал поступово збільшуйте до години. У такому разі ваші організм і психіка легко адаптуються. Цей варіант також підходить для підготовки дітей, які особливо чутливі до зміни режиму дня.
- Після зміни графіка варто збільшити час перебування на свіжому повітрі, щоб забезпечити організм киснем, дотримуватися правильного харчування.
- Займайтесь більше спортом.
- Відмовтеся від кави чи алкоголю перед сном.
- Уникайте перевтоми.
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