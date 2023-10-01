День захисників і захисниць України 2023 року

День захисників і захисниць 2023 року

Сьогодні, 1 жовтня, в Україні відзначають надзвичайно важливе свято — День захисників і захисниць. Особливо важливий день, коли ми знову зможемо подякувати нашим воїнам. Урочистий день перенесено у відповідності зі зміною церковного календаря. Більше про День захисників і захисниць — в матеріалі STB.UA.

Історія свята Дня захисників і захисниць України

Державне свято зберігає в собі історію багатьох століть. Раніше українці відзначали День захисника України 14 жовтня, але тепер дату свята змінили. У 2023 році й надалі це свято відзначатиметься 1 жовтня. День захисників в Україні був заснований в 2014 році за указом президента Петра Порошенка. Свято прив’язали до християнської Покрови Пресвятої Богородиці, яке дуже шанували запорізькі козаки. Козаки називали Покрову своєю заступницею і молилися Діві Марії перед початком важливих битв. На Січі була побудована церква на честь Покрови Пресвятої Богородиці, де збиралися козаки подякувати захисниці після вдалого походу.

З 1 вересня ПЦУ переходить на новоюліанський церковний календар. А разом переноситься і дата Дня захисників. За указом президента Володимира Зеленського свято відзначатиметься 1 жовтня й має доповнену назву День захисників і захисниць України.

Більше на тему: Церковні свята у жовтні 2023: календар по днях

Чи буде вихідний в День захисників і захисниць України 2023?

Загалом свято вважається державним і передбачає додатковий неробочий день. Проте на час дії воєнного стану додаткові вихідні скасовуються. Тож 2 жовтня (понеділок) буде робочим. Приватні компанії можуть на свій розсуд надати співробітникам вихідний на честь свята.

Привітання з Днем захисників і захисниць України

Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не позарився враг.

Будь мужній і будь достойний

Ти слави своїх батьків,

Відважний вкраїнський воїне,

Нащадку славних козаків!

Осінь-смаглявка листя зриває,

Пісню дощу за віконцем співає,

В шати багряні вдягає діброву,

В гості веде Пресвятую Покрову!

Хай на Покрову в пору осінню

Ждуть тебе щастя, удача й везіння,

Завжди фортуна крилом огортає!

З святом тебе, захисник мій, вітаю!

Кожен справжній чоловік

Святкувати день цей звик!

А справжнішого, ніж ти,

Чоловіка не знайти!

Гарний, мужній і стрункий,

В мене ти один такий!

А мораль вірша така –

Любий, з Днем захисника!

Ти чоловік! Для нас опора!

Ти наш сімейний захисник

Сьогодні, завтра і учора

Коханий нами рятівник!

***

Хай люблять тебе друзі й бояться вороги,

Хай буде мирне небо і спокій навкруги,

Нехай тебе до щастя зоря твоя веде,

Здоров’я хай нізащо тебе не підведе!

Хай розум буде гострим і сильною рука,

Вітаю тебе, татку, – свого захисника!

Сьогодні Україна святкує славне свято,

Це свято – надважливе, твоє це свято, брате!

Це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину

Родину захищати і рідну Україну!

Хай мир панує завжди і спокій навкруги,

Будь-що тобі хай буде, мій брате, до снаги,

Хай множаться здобутки, життя хай процвітає,

Покровом Божа Матір тебе хай огортає!

***

Вітаю з 1 жовтня – Днем захисника і захисниці України! Це – свято спадкоємності героїчних традицій нашого народу, сили духу і мужності, відданості своїй Вітчизні і гордості за її ратну славу. Від усієї душі бажаю Вам доброго здоров’я на довгі роки, успіхів у праці, щастя, благополуччя!

***

Хай буде щасливою ваша дорога,

Щоб мир був у світі і добрим був час.

Звертаємось ми з хвилюванням до Бога,

Щоб діти живі повернулись до нас.

Служіть і мужнійте, старайтесь щосили,

В майбутньому це знадобиться для вас.

Щоб ваші батьки були горді й раділи,

Й пишалися вами. У добрий вам час!

Доньки кохані, сини-соколята!

Нехай переможною буде війна.

Бо кожного з вас жде любов, рідна хата

І мати, що в цілому світі одна.

***

Зі святом державним тебе привітаю!

Відваги й наснаги тобі побажаю!

Досягнень високих і здійснення мрій

Побільше життєвих і світлих надій!

***

З мужнім Днем тебе вітаю!

Хай всміхнеться тобі доля,

Вдача поряд хай літає,

Буде дім, сім’я і воля.

***

Ти — найкращий приклад відважної та сміливої ​​людини! Дякую тобі за відданість Україні, за те, що з кожним днем ​​ти наближаєш довгоочікувану перемогу.

Саме завдяки твоїй праці я можу спокійно ходити рідною землею і робити звичні справи.

Зі святом вас, наша головна гордість та захист!

Звичайно, крім пам’яті про воїнів, котрі відстоюють цілісність і незалежність нашої країни, захищаючи кожного з нас, день покликаний підняти дух народу, усвідомленість та любов до своєї Батьківщини.

Дякуємо нашим захисникам і захисницям, дякуємо ЗСУ, підтримуємо армію! Разом до перемоги!

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