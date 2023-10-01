Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Ігри Нескорених
Ігри Нескорених
 Серіали
Серіали
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Юрик
Юрик
 Україна має талант
Україна має талант
 Позивний Надія
Позивний Надія
Всі проєкти
ru

День захисників і захисниць 2023 року

01.10.2023

Сьогодні, 1 жовтня, в Україні відзначають надзвичайно важливе свято — День захисників і захисниць. Особливо важливий день, коли ми знову зможемо подякувати нашим воїнам. Урочистий день перенесено у відповідності зі зміною церковного календаря. Більше про День захисників і захисниць — в матеріалі STB.UA.

День захисників і захисниць України 2023 року

Історія свята Дня захисників і захисниць України

Державне свято зберігає в собі історію багатьох століть. Раніше українці відзначали День захисника України 14 жовтня, але тепер дату свята змінили. У 2023 році й надалі це свято відзначатиметься 1 жовтня. День захисників в Україні був заснований в 2014 році за указом президента Петра Порошенка. Свято прив’язали до християнської Покрови Пресвятої Богородиці, яке дуже шанували запорізькі козаки. Козаки називали Покрову своєю заступницею і молилися Діві Марії перед початком важливих битв. На Січі була побудована церква на честь Покрови Пресвятої Богородиці, де збиралися козаки подякувати захисниці після вдалого походу. 

З 1 вересня ПЦУ переходить на новоюліанський церковний календар. А разом переноситься і дата Дня захисників. За указом президента Володимира Зеленського свято відзначатиметься 1 жовтня й має доповнену назву День захисників і захисниць України.

Більше на тему: Церковні свята у жовтні 2023: календар по днях

Чи буде вихідний в День захисників і захисниць України 2023?

Загалом свято вважається державним і передбачає додатковий неробочий день. Проте на час дії воєнного стану додаткові вихідні скасовуються. Тож 2 жовтня (понеділок) буде робочим. Приватні компанії можуть на свій розсуд надати співробітникам вихідний на честь свята.

День захисників і захисниць України 2023 року

Привітання з Днем захисників і захисниць України 

Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не позарився враг.

Будь мужній і будь достойний

Ти слави своїх батьків,

Відважний вкраїнський воїне,

Нащадку славних козаків!

Осінь-смаглявка листя зриває,

Пісню дощу за віконцем співає,

В шати багряні вдягає діброву,

В гості веде Пресвятую Покрову!

Хай на Покрову в пору осінню

Ждуть тебе щастя, удача й везіння,

Завжди фортуна крилом огортає!

З святом тебе, захисник мій, вітаю!

Кожен справжній чоловік

Святкувати день цей звик!

А справжнішого, ніж ти,

Чоловіка не знайти!

Гарний, мужній і стрункий,

В мене ти один такий!

А мораль вірша така –

Любий, з Днем захисника!

Ти чоловік! Для нас опора!

Ти наш сімейний захисник

Сьогодні, завтра і учора

Коханий нами рятівник!

***

 

Хай люблять тебе друзі й бояться вороги,

Хай буде мирне небо і спокій навкруги,

Нехай тебе до щастя зоря твоя веде,

Здоров’я хай нізащо тебе не підведе!

Хай розум буде гострим і сильною рука,

Вітаю тебе, татку, – свого захисника!

Сьогодні Україна святкує славне свято,

Це свято – надважливе, твоє це свято, брате!

Це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину

Родину захищати і рідну Україну!

Хай мир панує завжди і спокій навкруги,

Будь-що тобі хай буде, мій брате, до снаги,

Хай множаться здобутки, життя хай процвітає,

Покровом Божа Матір тебе хай огортає!

***

 

Вітаю з 1 жовтня – Днем захисника і захисниці України! Це – свято спадкоємності героїчних традицій нашого народу, сили духу і мужності, відданості своїй Вітчизні і гордості за її ратну славу. Від усієї душі бажаю Вам доброго здоров’я на довгі роки, успіхів у праці, щастя, благополуччя!

***

 

Хай буде щасливою ваша дорога,

Щоб мир був у світі і добрим був час.

Звертаємось ми з хвилюванням до Бога,

Щоб діти живі повернулись до нас.

Служіть і мужнійте, старайтесь щосили,

В майбутньому це знадобиться для вас.

Щоб ваші батьки були горді й раділи,

Й пишалися вами. У добрий вам час!

Доньки кохані, сини-соколята!

Нехай переможною буде війна.

Бо кожного з вас жде любов, рідна хата

І мати, що в цілому світі одна.

***

 

Зі святом державним тебе привітаю!

Відваги й наснаги тобі побажаю!

Досягнень високих і здійснення мрій

Побільше життєвих і світлих надій!

***

 

З мужнім Днем тебе вітаю!

Хай всміхнеться тобі доля,

Вдача поряд хай літає,

Буде дім, сім’я і воля.

***

Ти — найкращий приклад відважної та сміливої ​​людини! Дякую тобі за відданість Україні, за те, що з кожним днем ​​ти наближаєш довгоочікувану перемогу.

Саме завдяки твоїй праці я можу спокійно ходити рідною землею і робити звичні справи. 

День захисників і захисниць України 2023 року

Зі святом вас, наша головна гордість та захист!

Звичайно, крім пам’яті про воїнів, котрі відстоюють цілісність і незалежність нашої країни, захищаючи кожного з нас, день покликаний підняти дух народу, усвідомленість та любов до своєї Батьківщини.

Дякуємо нашим захисникам і захисницям, дякуємо ЗСУ, підтримуємо армію! Разом до перемоги!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
День захисників і захисниць України 2023 року
Телеканал СТБ

Церковні свята у жовтні 2023: календар по днях

 День захисників і захисниць України 2023 року
Телеканал СТБ

Чого не можна робити на Горіховий Спас: прикмети, звичаї і традиції

 День захисників і захисниць України 2023 року
Телеканал СТБ

Церковні свята у серпні 2023 року: календар православних свят по днях

 День захисників і захисниць України 2023 року
Телеканал СТБ

День Незалежності України: історія свята

 День захисників і захисниць України 2023 року
Телеканал СТБ

З Днем Незалежності України 2023: вітання та листівки

 День захисників і захисниць України 2023 року
Телеканал СТБ

День прапора України 2023: коли відзначають День державного прапора
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати