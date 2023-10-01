День захисників і захисниць України 2023 року

День захисників і захисниць 2023 року
Сьогодні, 1 жовтня, в Україні відзначають надзвичайно важливе свято — День захисників і захисниць. Особливо важливий день, коли ми знову зможемо подякувати нашим воїнам. Урочистий день перенесено у відповідності зі зміною церковного календаря. Більше про День захисників і захисниць — в матеріалі STB.UA.
Історія свята Дня захисників і захисниць України
Державне свято зберігає в собі історію багатьох століть. Раніше українці відзначали День захисника України 14 жовтня, але тепер дату свята змінили. У 2023 році й надалі це свято відзначатиметься 1 жовтня. День захисників в Україні був заснований в 2014 році за указом президента Петра Порошенка. Свято прив’язали до християнської Покрови Пресвятої Богородиці, яке дуже шанували запорізькі козаки. Козаки називали Покрову своєю заступницею і молилися Діві Марії перед початком важливих битв. На Січі була побудована церква на честь Покрови Пресвятої Богородиці, де збиралися козаки подякувати захисниці після вдалого походу.
З 1 вересня ПЦУ переходить на новоюліанський церковний календар. А разом переноситься і дата Дня захисників. За указом президента Володимира Зеленського свято відзначатиметься 1 жовтня й має доповнену назву День захисників і захисниць України.
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Чи буде вихідний в День захисників і захисниць України 2023?
Загалом свято вважається державним і передбачає додатковий неробочий день. Проте на час дії воєнного стану додаткові вихідні скасовуються. Тож 2 жовтня (понеділок) буде робочим. Приватні компанії можуть на свій розсуд надати співробітникам вихідний на честь свята.
Привітання з Днем захисників і захисниць України
Воїне, лицарю славний,
Ти зброю тримаєш в руках,
Щоб на нашу країну-державу
Злий не позарився враг.
Будь мужній і будь достойний
Ти слави своїх батьків,
Відважний вкраїнський воїне,
Нащадку славних козаків!
Осінь-смаглявка листя зриває,
Пісню дощу за віконцем співає,
В шати багряні вдягає діброву,
В гості веде Пресвятую Покрову!
Хай на Покрову в пору осінню
Ждуть тебе щастя, удача й везіння,
Завжди фортуна крилом огортає!
З святом тебе, захисник мій, вітаю!
Кожен справжній чоловік
Святкувати день цей звик!
А справжнішого, ніж ти,
Чоловіка не знайти!
Гарний, мужній і стрункий,
В мене ти один такий!
А мораль вірша така –
Любий, з Днем захисника!
Ти чоловік! Для нас опора!
Ти наш сімейний захисник
Сьогодні, завтра і учора
Коханий нами рятівник!
***
Хай люблять тебе друзі й бояться вороги,
Хай буде мирне небо і спокій навкруги,
Нехай тебе до щастя зоря твоя веде,
Здоров’я хай нізащо тебе не підведе!
Хай розум буде гострим і сильною рука,
Вітаю тебе, татку, – свого захисника!
Сьогодні Україна святкує славне свято,
Це свято – надважливе, твоє це свято, брате!
Це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину
Родину захищати і рідну Україну!
Хай мир панує завжди і спокій навкруги,
Будь-що тобі хай буде, мій брате, до снаги,
Хай множаться здобутки, життя хай процвітає,
Покровом Божа Матір тебе хай огортає!
***
Вітаю з 1 жовтня – Днем захисника і захисниці України! Це – свято спадкоємності героїчних традицій нашого народу, сили духу і мужності, відданості своїй Вітчизні і гордості за її ратну славу. Від усієї душі бажаю Вам доброго здоров’я на довгі роки, успіхів у праці, щастя, благополуччя!
***
Хай буде щасливою ваша дорога,
Щоб мир був у світі і добрим був час.
Звертаємось ми з хвилюванням до Бога,
Щоб діти живі повернулись до нас.
Служіть і мужнійте, старайтесь щосили,
В майбутньому це знадобиться для вас.
Щоб ваші батьки були горді й раділи,
Й пишалися вами. У добрий вам час!
Доньки кохані, сини-соколята!
Нехай переможною буде війна.
Бо кожного з вас жде любов, рідна хата
І мати, що в цілому світі одна.
***
Зі святом державним тебе привітаю!
Відваги й наснаги тобі побажаю!
Досягнень високих і здійснення мрій
Побільше життєвих і світлих надій!
***
З мужнім Днем тебе вітаю!
Хай всміхнеться тобі доля,
Вдача поряд хай літає,
Буде дім, сім’я і воля.
***
Ти — найкращий приклад відважної та сміливої людини! Дякую тобі за відданість Україні, за те, що з кожним днем ти наближаєш довгоочікувану перемогу.
Саме завдяки твоїй праці я можу спокійно ходити рідною землею і робити звичні справи.
Зі святом вас, наша головна гордість та захист!
Звичайно, крім пам’яті про воїнів, котрі відстоюють цілісність і незалежність нашої країни, захищаючи кожного з нас, день покликаний підняти дух народу, усвідомленість та любов до своєї Батьківщини.
Дякуємо нашим захисникам і захисницям, дякуємо ЗСУ, підтримуємо армію! Разом до перемоги!
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