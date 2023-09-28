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У Львові запрацював реабілітаційний центр для поранених військових національної мережі RECOVERY, заснованої Віктором і Оленою Пінчуками

28.09.2023

У Львові розпочав роботу інноваційний реабілітаційний центр для важкопоранених військовослужбовців національної мережі RECOVERY. Це вже сьомий заклад проєкту, що втілюють у життя Віктор і Олена Пінчуки. 

У Львові запрацював реабілітаційний центр для поранених військових національної мережі RECOVERY

Львівський центр оснащено надсучасним обладнанням і облаштовано з урахуванням вимог інклюзивності приміщень — це просторі коридори, санітарно-гігієнічні зони для маломобільних пацієнтів. Завдяки проєкту RECOVERY поранені українські військовослужбовці зможуть відновлюватися за найвищими світовими стандартами.

У Львові запрацював реабілітаційний центр для поранених військових національної мережі RECOVERY

На першому поверсі центру створено лікувально-реабілітаційну базу. Зокрема, великий зал фізичної реабілітації та кабінет апаратної фізіотерапії, оснащений відповідно до міжнародних стандартів. Сучасне обладнання з віртуальною реальністю забезпечує зворотний зв’язок із пацієнтом. Крім того, облаштовано кабінети ерготерапії, індивідуальної фізичної терапії, асистивних технологій тощо.

У Львові запрацював реабілітаційний центр для поранених військових національної мережі RECOVERY

Палатне відділення центру RECOVERY було відремонтовано й розширено з 20 до 44 ліжко-місць. Усі кімнати забезпечено багатофункціональними ліжками з електроприводом і відповідними меблями для зручного перебування пацієнтів. Понад 1000 захисників і захисниць упродовж року зможуть отримати тут допомогу з відновлення.

«Сьогодні стрімка розбудова національної галузі інноваційної реабілітації для нас є першочерговим завданням в проєкті RECOVERY.  Відкриваючи нові центри по всій Україні, ми воліємо створити найкращі й найкомфортніші умови для найважливіших людей України — Героїв та Героїнь, які боронять майбутнє країни на фронті. Вже на наступний рік ми затвердили потужну програму. У планах — щонайменше подвоїти спроможності: як відкрити нові заклади, так і розширити ті, котрі вже існують. Ми бачимо, що є дуже ефективні команди лікарів, у яких палають очі. Саме з ними хочеться розвивати й масштабувати цей дуже важливий проєкт для нас усіх», — засновник проєкту RECOVERY Віктор Пінчук.

У Львові запрацював реабілітаційний центр для поранених військових національної мережі RECOVERY

У Львові запрацював реабілітаційний центр для поранених військових національної мережі RECOVERY

Як і в інших центрах національної мережі RECOVERY, у львівському закладі пацієнтів відновлює  мультидисциплінарна команда фахівців. Залежно від потреб кожного пораненого, з ним працюють за індивідуальною програмою — лікарі фізичної реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, психологи, терапевти мови й мовлення та інші спеціалісти. 

У Львові запрацював реабілітаційний центр для поранених військових національної мережі RECOVERY

«Наші фахівці є потужною мультидисциплінарною командою, яка пройшла висококваліфіковану підготовку й має у своєму робочому арсеналі надсучасне устаткування. Так, наприклад, завдяки VR-технологіям та комп’ютеризованому обладнанню наші пацієнти можуть якісно та швидко відновити втрачені функції», Василь Трунквальтер, директор лікарні, на базі якої створено реабілітаційний центр для військових RECOVERY у Львові. 

Проєкт RECOVERY націлений на розбудову галузі реабілітації в країні, що передбачає створення національної мережі спеціальних центрів для тяжкопоранених військових. Також центри передбачають міжнародні освітні програми для фахівців-реабілітологів, складне протезування військових за кордоном у випадках, коли це неможливо в Україні, а також надання якісної реабілітації постраждалим військовослужбовцям у приватних партнерських клініках.

У Львові запрацював реабілітаційний центр для поранених військових національної мережі RECOVERY

На сьогодні інноваційні центри національної мережі RECOVERY працюють у Львові, Вінниці, Києві, Одесі (два центри) та на Дніпровщині (два центри). Відкриття нових центрів в Рівненській, Хмельницькій Дніпропетровській області заплановано до кінця поточного року. У 2024 продовжиться розширення національної мережі. 

У Львові запрацював реабілітаційний центр для поранених військових національної мережі RECOVERY

За  пів року від старту роботи проєкту в центрах Recovery пройшли відновлення майже 2500 військових. Планується, що загалом у партнерських центрах реабілітаційну допомогу зможуть отримати майже 20 000 захисників та захисниць України щороку.  

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