Православні церковні свята у жовтні 2023

Церковні свята у жовтні 2023: календар по днях

У жовтні 2023 року на нас очікує багато церковних свят. Серед них ― Покрова Пресвятої Богородиці. Для вашої зручності редакція STB.UA зібрала новий календар церковних свят жовтня 2023 року.

Коли цього року буде Покрова Пресвятої Богородиці?

2023 року й надалі українці святкуватимуть Покров Пресвятої Богородиці 1 жовтня. Нагадаємо, до переходу на новоюліанський календар святкування припадало на 14 жовтня.

Головні церковні свята у жовтні 2023 року за новим календарем

1 жовтня — Покров Пресвятої Богородиці

6 жовтня — апостола Фоми

9 жовтня — апостола Якова Алфієвого

16 жовтня — мученика Лонгіна Сотника, що при Хресті Господньому

18 жовтня — апостола і євангеліста Луки

26 жовтня — священномученика Димитрія Мироточця

Церковні свята у жовтні 2023: календар по днях

1 жовтня — Покров Пресвятої Богородиці.

2 жовтня — священномученика Кіпріана, єпископа, мучениці Юстини і мученика Феоктиста; блаженного Андрія, Христа ради юродивого, Константинопольського.

3 жовтня — священномученика Діонісія Ареопагіта.

4 жовтня — священномученика Єрофея, єпископа Афінського.

5 жовтня — мучениці Харитини Амісійскої (Понтійської).

6 жовтня — апостола Фоми.

7 жовтня — мучеників Сергія і Вакха.

8 жовтня — преподобної Пелагії Антіохійської.

9 жовтня — апостола Якова Алфієвого.

10 жовтня — мучеників Євлампія і Євлампії.

11 жовтня — апостола від 70-ти Філіпа; преподобного Феофана сповідника, єпископа Нікейського.

12 жовтня —мучеників Прова, Тараха і Андроника.

13 жовтня — священномучеників Карпа, Папили й Агатоніки.

14 жовтня — священномучеників Назарія, Гервасія, Протасія й Келсія; преподобної Параскеви Сербської.

15 жовтня — преподобного Євтимія Нового, преподобномученика Лукіана.

16 жовтня — мученика Лонгіна Сотника, що при Хресті Господньому.

17 жовтня — пророка Осії; преподобномученика Андрія Критського.

18 жовтня — апостола і євангеліста Луки.

19 жовтня — святого пророка Йоїла; священномучеників Уара.

20 жовтня — святого великомученика Артемія.

21 жовтня — преподобного Іларіона Великого.

22 жовтня — святого рівноапостольного Аверкія, єпископа Єрапольського, чудотворця; святих сімох отроків, що в Ефесі.

23 жовтня — апостола Якова.

24 жовтня — священномученика Арети і тих, що з ним.

25 жовтня — священномучеників і нотарів Маркіяна й Мартирія.

26 жовтня — священномученика Димитрія Мироточця.

27 жовтня — священномученика Нестора; священномучеників Капетоліни і рабині її Єротиїди.

28 жовтня — священномучеників Терентія й Неоніли; преподобного Стефана Савваїта, творця канонів; священномучениці Параскеви, що в Іконії, названої П’ятниця.

29 жовтня — священномучениці Анастасії Римлянки.

30 жовтня — священномучеників Зиновія й Зиновії.

31 жовтня — святих апостолів Стахія, Амплія і тих, що з ними; священномученика Єпімаха.

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