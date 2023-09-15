СТБ та SPACE Production розпочали зйомки нового багатосерійного детективу «К.О.Д»

10 вересня у Києві стартували зйомки нового детективного серіалу «К.О.Д.», який є власною розробкою СТБ та SPACE Production. Зйомки серіалу «К.О.Д.» триватимуть у Києві, а також у кількох регіонах України. Прем’єру в ефірі СТБ заплановано на 2024 рік.

За сюжетом, К.О.Д. — це новий спецпідрозділ поліції України, який сформувався з найкращих фахівців агенції ОСА та Водної поліції. А також назва програми, створеної на базі штучного інтелекту, яку підрозділ використовує у своїй роботі.

Історія нового спецпідрозділу починається з розслідування низки резонансних вбивств іноземних громадян, які сталися одночасно на Закарпатті та у Києві. Посли та консули вимагають негайно залучити найкращі сили. Впоратися із завданням зможе лише новостворений підрозділ К.О.Д., фахівці якого здатні розкривати злочини як на суші, так і на воді. Крім того, ця справа виявилася ідеальним полігоном для запуску командою в роботу унікальної комп’ютерної програми на базі штучного інтелекту, розробка якої щойно завершилася.

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«Комп’ютерна програма «Код» за секунду аналізує об’ємні масиви різноманітної інформації, полегшуючи цим роботу слідчих, — розповідає креативна продюсерка серіалу «К.О.Д.» Ніна Пономарьова. — Саме завдяки цій програмі було створено Криміналістичний Оперативний Департамент (К.О.Д.), до якого, в результаті аналізу штучним інтелектом усіх претендентів, увійшли лише найкращі співробітники агенції ОСА (серіал «СЛІД») та водної поліції (серіал «Водна поліція»)».

«За роки нашої роботи над «СЛІДом» та «Водною поліцією» ми створили справжній пантеон супергероїв. Це, можна сказати, наш власний всесвіт Marvel, — ділиться генпродюсерка та засновниця SPACE Production Дар’я Легоні-Фіалко. — Наші герої вже давно вийшли за межі своїх серіалів, глядачі наділяють їх новими якостями, для когось вони виявилися тими, хто здатний подолати найбільше зло, а для когось найкращими друзями, в компанії яких можна провести найскладніший період життя».

«Наша місія — відповідати на запит українців і створювати для них саме той контент, що надихає, дозволяє трішки відволіктися від тривожних реалій, додає сил і емоційної підзарядки. Ми хочемо, аби разом з улюбленими героями наші глядачі ніколи не втрачали впевненості, що справедливість переможе будь-яке зло. Разом з тим, СТБ не припиняє пошук і розробку нових форматів, в тому числі художніх. Робота над подібними довгостроковими серіальними проєктами — це також наш вклад у відновлення індустрії та в підтримку творчих команд, які прагнуть створювати для українців новий креативний контент саме зараз. І ми вдячні нашому партнеру SPACE Production, що в цьому прагненні маємо спільне бачення і спільні ідеї, які знайшли втілення в спільній розробці проєкту «К.О.Д.». Ми маємо дуже амбітний план і віримо, що нова процедуральна історія знайде відгук в серцях глядачів», — коментує генеральна продюсерка серіального виробництва СТБ Катерина Шевелюк.

Нагадаємо, нещодавно СТБ анонсував новий сезон улюбленого серіалу «СЛІД». Не пропустіть нові резонансні розслідування — вже цієї осені з понеділка по четвер о 20:00.

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