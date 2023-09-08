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Дню Знань бути попри все – так стверджують у освітній території Midgard

08.09.2023

Навчальний рік має бути таким саме захопливим як і канікули. Про це упевнені в столичній школі Midgard. Тож і свято першого дзвоника влаштували традиційно яскравим. У патріотичному стилі, за мотивами Лісової Пісні. Архітектор особистостей та засновник освітньої території Midgard Олег Попов, радіє, що має змогу організувати свято, на якому діти – учні освітньої території Midgard, можуть відчути хвилинки щастя, бо це вкрай важливо в такі важкі часи.

Привітали учнів – засновник освітньої території Midgard та хлопці, які ще декілька років тому були ведучими на цій же сцені, а нині носять піксель. А далі вже – ціла розважальна програма, аби всім цікаво! Батьки діляться враженнями, що побачили прекрасний виступ на сцені сьогодні і української співачки Христини Соловій, і вокально-інструментального ансамблю, і виступ військових, завдяки яким сьогодні тут всі разом, можемо стояти, розмовляти і радіти сьогоднішньому дню! Тож яскраво-зелене свято підбадьорило і надихнуло на нові звершення усіх присутніх.

Video: Школа Midgard організувала День Знань у патріотичному стилі, за мотивами Лісової Пісні


Засновник освітньої території Midgard Олег Попов, радіє, що має змогу організувати свято, на якому діти можуть відчути хвилинки щастя

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