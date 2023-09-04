Вікна-новини: 28 років разом!

Сьогодні Вікна-новини святкують день народження! 4 вересня 1995 року Вікна вперше вийшли в ефір. В час, коли вся важлива інформація надходила з московського Останкіно і російською мовою, вони стали першими незалежними новинами України. І започаткували платформу, на якій 2 роки потому був створений СТБ.

Вже 28 років Вікна поруч з нами, аби оперативно розповідати усі найважливіші події. 28 років ця команда небайдужих професіоналів та професіоналок творить український світ новин. В час повномасштабного вторгенння команда Вікон стала в стрій “Єдиних новин”, щоб в об’єднаній силі протидіяти інформаційним атакам ворога і підтримувати нашу країну, наших героїв та героїнь.

Тетяна Висоцька: Сила «Вікон», насамперед, в людях

Сила Вікон завжди була і є в якомусь секретному коді, який ніс бренд крізь роки. Але, звісно, насамперед — в людях. Зараз нас небагато, немає часу на вдумливі чи розслідувальні матеріали, і вже півтора роки ми працюємо і виходимо в ефір спільною командою з Фактами ICTV. Але всі живемо однією думкою — як наблизити перемогу. Тож витримки нам і снаги, дорогі колеги і глядачі!

Яна Брензей: «Вікна» — це уособлення слогану «можливо все

Для мене «Вікна» — це уособлення слогану «можливо все». Вікна зробили можливим здійснення моєї дитячої мрії про те, аби стати журналісткою та телеведучою. Вікна робили можливим обговорення в ефірі не надто популярних тем, як от сексуальна освіта чи зміна клімату. Вікна давали можливість добиватися справедливості, відстоювати цінності та допомагати — завдяки нашим глядачам ми збирали мільйони гривень на благодійність.

Я бажаю «Вікнам» після перемоги повернутися в ефір, щоб знову робити неможливе можливим!

Орест Дрималовський: «Вікна» — це завжди про людяність

«Вікна» — це завжди про людяність. Наші журналісти є не лише спостерігачами подій. Ми завжди намагаємось допомогти там, де можемо — зібрати на лікування чи протез, купити «мавік», тепловізор чи автівку. Часом — просто бути поруч, коли комусь важко. Це теж важливо. Не вистачить часу, аби розповісти, скільком людям допомогли журналісти «Вікон». Я завжди захоплююсь, яка ж крута у нас команда. І які чудові глядачі. Зі святом нас усіх!

Ольга Кучер: Сила «Вікон» — у команді

Сила «Вікон» — у команді. Я завжди пишалася колегами, які робили одні з найкращих новин в країні. «Вікна» — це не просто робота і робочий колектив, це частина життя і сила, що робить тебе кращою. Впевнена, глядачі це теж відчувають і завжди цінують.

Я бажаю своїм колегам безмежної наснаги. Працювати у новинах — величезний виклик. Бажаю, щоб вони були сильними, щоб їхні матеріали знаходили відгук і щоб якомога скоріше зробили випуск «Вікон» про перемогу України.

Володимир Павлюк, головний редактор Вікон: Вікна – це люди з цінностями, для яких правде не пустий звук

«Вікнам» 28 років. Ви дорослі і фахові. Відповідальні і відважні. «Вікна» такими зробили ви – люди з цінностями для яких правда – не пустий звук.

Для яких розповідати те, що відбувається в світі – потреба. Для яких справедливість – мета. Ви – неймовірна команда, яка другий рік поспіль пропускає крізь себе весь біль війни, і лишається чуйною до горя. Команда, якій вистачає сил не перегоріти у вирі темних емоцій з якими стикаєтеся щоразу готуючи випуск. Команда, якій вистачає мудрості ділитися з глядачами справді важливим та вибирати і розповідати історії, що торкаються серця і роблять нас усіх людьми. Команда небайдужих! Небайдужих до глядачів і колег. Небайдужих до країни. І немає сумніву, що країна встоїть. І завдяки Вам в тому числі. Тим, хто знімає, готує і випускає. І звісно тим вікнівцям, хто волонтерить і тому, хто на передовій зі зброєю в руках.

Дякую кожному з Вас, за те, що Ви – частина «Вікон». За те, що ви – ті люди, поруч з якими хочеться пишатися місцем де працюєш.

З Днем!



Олексій Висоцький, випусковий редактор Вікон, старший бойовий медик батальйону спецпризначення «Дике поле».

«Вікна», з Днем народження! Щиро сподіваюся, що проєкт переживе війну і в нашій країні-переможниці знову дивуватиме глядачів мирними непересічними і яскравими матеріалами, якими наша редакція завжди була сильна. А поки тримаймося, колеги. Темні часи не назавжди.

Від свого імені і від імені братів по зброї сердечно дякую вам за швидку, відчутну і регулярну допомогу Війську. «Вікна», як завжди, поруч. Будемо жити і разом перемагати.

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