Чи змінились вподобання у українців при виборі квітів? Що обирають та що наразі актуально?

Композиції з однакових квітів, або міксовані з екзотикою, більш пастельні та спокійні кольори – у мережі Flora Vip Lux починають підготовку до свята 1 вересня та вже бачать які букети будуть актуальними.

Флористи розповідають, що зараз українці обирають більш міксовані букети, якщо раніше це були просто троянди, то зараз люди за своїм бажанням, хочуть їх якось зміксувати з максимально незвичними квітками, наприклад Протея, це голандська квітка, вона дуже екзотична. І фантазії щодо композицій також немає меж. Зараз молодь обирає неймовірні, незвичні букети, і це виглядає досить круто. Але люди більш поважного віку також іноді полюбляють щось максимально незвичне.

Головне, упевнені фахівці мережі Flora Vip Lux – щоб букет та емоція від цього дарунку запам’яталася улюбленому вчителю, або коханій людині – на довго.