Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Юрик
Юрик
 Ігри Нескорених
Ігри Нескорених
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Серіали
Серіали
 Україна має талант
Україна має талант
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
Всі проєкти
ru

Чи змінились вподобання у українців при виборі квітів? Що обирають та що наразі актуально?

30.08.2023

Композиції з однакових квітів, або міксовані з екзотикою, більш пастельні та спокійні кольори – у мережі Flora Vip Lux починають підготовку до свята 1 вересня та вже бачать які букети будуть актуальними.

Флористи розповідають, що зараз українці обирають більш міксовані букети, якщо раніше це були просто троянди, то зараз люди за своїм бажанням, хочуть їх якось зміксувати з максимально незвичними квітками, наприклад Протея, це голандська квітка, вона дуже екзотична. І фантазії щодо композицій також немає меж. Зараз молодь обирає неймовірні, незвичні букети, і це виглядає досить круто. Але люди більш поважного віку також іноді полюбляють щось максимально незвичне.

Головне, упевнені фахівці мережі Flora Vip Lux – щоб букет та емоція від цього дарунку запам’яталася улюбленому вчителю, або коханій людині – на довго.

Video: Чи змінились вподобання у українців при виборі квітів ? Що обирають та що наразі актуально?


Флористи розповідають, що зараз українці обирають більш міксовані букети, якщо раніше це були просто троянди, то зараз люди за своїм бажанням, хочуть їх якось зміксувати з максимально незвичними квітками. Головне, упевнені фахівці мережі Flora Vip Lux – щоб букет та емоція від цього дарунку запам’яталася улюбленому вчителю, або коханій людині – на довго.

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати