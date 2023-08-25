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Всеукраїнська прем’єра фільму Нескорені – дивіться 8 вересня на СТБ

25.08.2023

Не пропустіть всеукраїнську прем’єру, яка продемонструє силу духу українських воїнів, – дивіться документальний фільм Нескорені 8 вересня на СТБ!

У кожного з них було своє життя: улюблена робота, сім’я, друзі та захоплення. Але не роздумуючи, вони пішли захищати свою рідну Україну від ворога…

Побачте українських воїнів, які, попри все, зберегли силу духу та продовжать свою боротьбу на міжнародному спортивному заході – дивіться документальний фільм Нескорені 08.09.2023 на СТБ.

Video: Всеукраїнська прем’єра фільму Нескорені – дивіться 8 вересня на СТБ


Не пропустіть всеукраїнську прем’єру, яка продемонструє силу духу українських воїнів, – дивіться документальний фільм Нескорені 8 вересня на СТБ!

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