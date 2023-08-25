Горіховий Спас 2023: що можна і не можна робити

Чого не можна робити на Горіховий Спас: прикмети, звичаї і традиції

29 серпня 2023 року святкуємо Третій Спас, який також називають Горіховим або Хлібним. Він завершує двотижневий Успенський піст. Існує багато прикмет, звичаїв, традицій, а також заборон, пов’язаних із цим днем. Чого не можна робити на Горіховий Спас 2023, а також що обов’язково потрібно зробити цього дня, розповіла експертка програми «Слідство ведуть екстрасенси» Олена Курилова.

29 серпня православні віряни відзначають останній Спас року. У народі його називають Горіховим або Хлібним. Назви пов’язані з тим, що саме о цій порі люди зазвичай починали збір горіхів, а зі свіжозібраної пшениці господині випікали хліб, що був головною стравою свята. Однак цей Спас має й третю назву – Полотняний. У народі казали: «Перший Спас – на воді стоять, другий Спас – яблука їдять, третій Спас – на горі полотна продають». Звідси і назва.

Екстрасенс Олена Курилова також розповіла про це свято:

«Горіховий Спас – останній з літніх Спасів. Настає 29 серпня. Але великих гулянь на це свято не робили. Горіховий Спас – час збору горіхів і запасання їх на зиму, збору врожаю зернових, сівби озимих культур, освячення колодязів, проведення ярмарків, підготовки до холодів. За народними традиціями в цей день вранці чоловіки прибирали на полі пшеницю. На сьогоднішній день буде дуже гарною прикметою, якщо ви попросите свого чоловіка купити борошняні вироби, булки – щоб він приніс хліб у ваш дім. Це повинен зробити ваш чоловік, батько чи син – тобто чоловік у вашому домі. Якщо ви одна – купіть хліб самостійно. Такий звичай забезпечить достаток у вашій оселі на рік прийдешній».

Традиції Третього (Горіхового) Спаса

За традицією цього дня з ліщини заготовляли віники для лазні. Вважалося, що за їх допомогою можна вилікувати навіть серйозні хвороби. Однак сушити ці віники треба подалі від інших, інакше вони можуть втратити цілющі властивості.

У багатьох містах організовували ярмарки, де продавали домоткані полотна. Торгівля в цей день обіцяє бути особливо сприятливою.

Для пробного збору врожаю цього дня в ліс посилали старшу жінку. Саме зібрана нею кількість горіхів служила мірою для інших збирачів.

На Хлібний Спас влаштовують сімейну вечерю, головною стравою якої є свіжоспечений хліб, який, згідно з повір’ям, принесе здоров’я членам родини і достаток дому.

Як і в інші релігійні свята, обов’язковими вважаються молитва і відвідування богослужінь.

Згідно з повір’ями, цього дня горіх має магічні властивості. З горіхової шкаралупи можна зробити настоянку, яка допомагатиме від хвороб протягом усього року.

За традицією цього дня заведено освячувати горіхи і приготований з борошна свіжого врожаю хліб.

Олена Курилова розповідає, що обов’язково потрібно зробити в цей день:

«Жінки в стародавні часи ткали полотна для одягу на всю сім’ю. Як говорила моя бабуся: “У Спас тримай рукавички про запас”. У цей день належить дбати про “утеплення”, про запаси теплого одягу на зимовий період. Купуйте рукавички, теплі шкарпетки, шапки, светри. Також за деякими повір’ями таке полотно використовують для лікування хвороб. Якщо у вашому будинку є людина, яка має хвороби, хронічні хвороби – купіть саме в день Горіхового Спаса нову сорочку цій людині, одяг для сну або комплект постільної білизни.

В обід відвідайте храм, щоб освятити куплений чоловіком хліб, освятити дрібнички, які будуть оберегом для вашої дитини, освятити цю сорочку. Обов’язково святяться горіхи (ліщина), почитайте молитву перед іконою Діоміда.

У цей день готувалися до зими. Перевірте комору. Проведіть ревізію будинку і огляньте запаси круп, цукру, меду, обов’язково складіть список необхідних покупок, серед яких має бути борошно.

Перед сном добре помитися в лазні. Заздалегідь зробіть віник з ліщини, дуба, який, за народними повір’ями, захистить вас від пороблення і хвороб.

У цей день прийнято подавати на стіл випічку із зерна нового врожаю – це принесе здоров’я і достаток вашій сім’ї. У нашій родині традиційно на Горіховий Спас робиться медовик з борошняно-медових коржів, з натуральним сметанним кремом і зверху обов’язково щедро присмачений волоськими горіхами.

Скажу один секрет з мого особистого досвіду, яким зі мною поділилася старенька бабуся, що була цілителькою. На Горіховий Спас людям, у яких є душевні хвороби або часті нервові розлади, зриви, необхідно посвятити 12 волоських горіхів у церкві і щомісяця в повню в темний час доби давати з’їсти по одному горіху, щоб прикликати душевну гармонію і спокій.

За стародавніми традиціями, дівчата ворожили в цей день на горіхах, зриваючи їх з дерева. Розповім вам деякі трактування, якщо і ви захочете провести такий ритуал ворожіння. Якщо горіх стиглий – прийде любов, недозрілий – чекай новин, гнилий – буде біда, гіркий – проблеми в сім’ї. Якщо ви знайшли зрощені горіхи – зірвіть лівою рукою і покладіть у гаманець для того, щоб були гроші».

Чого не можна робити на Горіховий Спас

Цього дня не можна сваритися і бажати комусь зла. Кажуть, що неприємності, які побажаєш іншим, повернуться тобі сторицею.

29 серпня не можна відмовляти в їжі бідним і мандрівникам.

Не можна відмовлятися від роботи. З давніх часів Хлібний Спас був днем ​​збору врожаю перед прийдешньою зимою.

Вважається, що цього дня в лісі бродить нечиста сила, тому вкрай не рекомендовано ходити в ліс без оберега.

Прикмети і повір’я на Горіховий Спас

Багато горіхів на Спас – через рік запасешся хліба про запас.

Третій Спас на полотні, а хлібець на току.

Коли хороший Третій Спас – взимку буде квас.

Третій Спас запитає вас: хліб жали чи в тіні пролежали?

Дощ з грозою в цей день – до теплої осені.

Хороший урожай горіхів – до морозної зими.

Знайшов червивий горіх – чекай біди.

У народі говорили про Горіховий Спас

Після Успіння прийшло – сонце на осінь пішло.

Ластівки відлітають три рази, в три Спаса.

Якщо журавель відлітає до Третього Спасу, то на Покрову буде морозно, а ні – то і зима почекає.

Перший горіх потрібно з’їсти самому – відведеш від себе вроки.

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