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День прапора України 2023: коли відзначають День державного прапора

23.08.2023

Державний прапор – це важлива автентична складова символіки будь-якої країни, яка має відповідне забарвлення та наповненість. Символ суверенної держави Україна є прямокутним полотнищем з двома рівними смугами синього (вгорі) і жовтого (внизу) кольорів. Таке рішення було ухвалено 28 січня 1992 року Верховною Радою. Українському прапору присвячено державне свято.

День прапора України 2023: коли відзначають День державного прапора

Трансформація цього національного символу тривала не одне століття: починаючи від одноколірного полотна із кольоровим символом (сонце, півмісяць, архангел Михайло, зірка) до сучасного двоколірного.

Коли відзначають День прапора України 2023

День Державного прапора України відзначають щорічно 23 серпня. Його було оголошено офіційним святом за спеціальним Указом Президента № 987/2004 від 23 серпня 2004 р. (з доповненнями від 7 серпня 2009 р. – Указ № 602/2009).

2023 року цю дату справляють 20-й раз.

Історія свята

До 2004 р. День Державного прапора України відзначався лише у Києві на муніципальному рівні. Тоді його справляли 24 липня – у день підняття прапора над Київською мерією 1990 року.

Нова дата має символічне значення. Історичною платформою для започаткування свята на державному рівні стало 23 серпня 1991 р., коли було висвітлено небесно-пшеничний прапор (саме так багато хто пояснює нинішнє його забарвлення), внесений до сесійної зали Верховної Ради активістами народних депутатів.

День прапора України 2023: коли відзначають День державного прапора

Значення кольорів прапора України

Згідно з поширеним тлумаченням синій колір символізує ясне небо, а жовтий — стиглі пшеничні поля. Саме це пояснення сприяло популяризації прапора у Придніпров’ї на початку XX століття. Однак існують також  інші трактування колірної гами українського прапора.

З релігійного погляду синій колір — божа сила, а жовтий — це віра. Є ще й сакральна версія тлумачення колірної гами, відповідно до якої жовтий — це сонячне, вогненне, творчо-активне божественне начало (вогонь), а синій — щось консервативне, пасивне, що потребує активізації (вода).

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