22 серпня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято ― 22 серпня

22 серпня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих пам’ятних дат і серед них День пам’яті загиблих правоохоронців в Україні. Крім того, 22 серпня вшановують апостола Маттія. Які свята 22 серпня — читайте у матеріалі STB.UA.

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22 серпня ― пам’ятні дати:

День пам’яті загиблих правоохоронців в Україні проходить 22 серпня щороку. Пам’ятний день встановлено 1996 року, був вперше відзначений того ж року.

22 серпня ― церковні свята:

Святого апостола Маттія вшановують 22 серпня щороку. Апостол Маттій був доданий за допомогою жеребу до числа Апостолів замість зрадника Юди Іскаріота вже після розп’яття та воскресіння Ісуса Христа. Він ніс слово Христове серед народів Середземного моря та Малої Азії. Щодо його смерті є дві теорії ― Маттій міг померти своєю смертю, або він став мучеником, і його каменували язичники за просвітницьку християнську місіонерську діяльність. Мощі апостола Маттія за наказом імператриці Олени, матері імператора Костянтина Великого, передані у Трір єпископу Аґріцію. З 1127 року їх почитають у бенедиктинському абатстві Святого Маттія міста Тріра. Лише за 12 століття відомо 4670 записів паломників у книзі абатства. Він був канонізований у перші 3 ст. н.е. ще першими християнами, і є одним із 12 апостолів Христа. Його вшановують православна, римська, англіканська та лютеранська церкви. Не можна плутати Маттія із євангелистом Маттієм ― це різні люди.

22 серпня ― День ангела:

Щороку 22 серпня іменини святкують Олексій, Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Леонтій, Макар, Матвій, Петро, Самуїл, Юліан, Яков, Ян, Аріна, Ірина і Марія.

22 серпня ― прикмети і традиції:

День також називається Матфій Змієсос. Вважається, що до коров’ячого вимені сьогодні чіпляються змії і висмоктують молоко.

Сьогодні господині доять корову на самоті, щоб «погане око» не зіпсувало корівку.

22 серпня ― що можна робити і що не можна робити:

Не можна пити зілля з трав, бо воно перетворюється сьогодні на отруту і може завдати шкоди здоров’ю.

Не можна виганяти худобу на пасовище.

Дівчата не можуть носити металеві прикраси, бо можуть отруїтися.

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