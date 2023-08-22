Як вибрати рюкзак до школи для дитини: особливості вибору

Як зібрати дитину в школу? Корисні поради для батьків
Радісна пригода для дітей та відповідальна місія для дорослих: шкільний шопінг вимагає ретельної підготовки. Необхідно скласти докладний список покупок, щоб нічого не забути. Та обдумати, яку модель рюкзака обрати. Покупка товарів до школи задає тон усьому навчальному року. А від якості обраного приладдя залежить комфорт та мотивація дитини.
Обираємо шкільний рюкзак та дбаємо про поставу
Який він, ідеальний рюкзак для школяра?
- Викликає у дитини інтерес та позитивні емоції
Саме дитина буде безліч часу проводити в дуеті з наплічником. Цей тандем має бути гармонійним та приносити максимум задоволення. Дизайн є дуже важливим. Обирайте рюкзак з-поміж тих моделей, на які дитина зацікавлено дивиться. Візьміть в пріоритет наплічник з її улюбленими персонажами та кольорами.
- Дбає про здоров’я спини та дарує відчуття комфорту
Період активного росту школяра – час, коли варто бути по-особливому уважними до здоров’я спини. Постава в цьому віці дуже пластична, на її формування можна впливати як негативно, так і позитивно. Нас цікавить саме другий варіант.
Щоб спина була рівною, обов’язково носіть рюкзак правильно: вдягайте обидві лямки та застібуйте нагрудний ремінь. Та, звичайно, обирайте правильний наплічник.
Ортопедичні рюкзаки Kite отримали схвалення німецького Інституту Здоров’я та Ергономіки IGR та Інституту травматології та ортопедії НАМН України.
- Допомагає охайно впорядкувати шкільне приладдя
Внутрішні роздільники та кишені зручні для охайної організації канцелярії та рівномірного розподілу ваги. Рюкзаки Kite мають продуманий функціонал з великими місткими відділеннями, різноманітними кишенями та органайзерами. Відділення для ґаджетів – з м’якою підкладкою, яка захищає екран.
- Зносостійкий, міцний, має надійну фурнітуру
Брендові наплічники Kite мають високоякісні застібки, які плавно та надійно працюють. Матеріали – міцні та зносостійкі.
Каркасний чи м’який?
У кожного з цих різновидів є свої переваги. Рюкзаки з жорстким коробом допомагають молодшим школярам підтримувати зошити в охайному вигляді. А м’які безкаркасні моделі мають полегшену вагу. Напівкаркасні наплічники – поєднують у собі кращі якості обох видів: мають частково жорсткі панелі, частково – полегшені.
Які бувають пенали? Чим різняться моделі для початкової та старшої школи?
- Пенали для першокласників
Для наймолодших учнів найпопулярніша модель – це пенал-книжка. Це дуже місткий пенал, у якому вміщуються ручки, графітні та кольорові олівці, фломастери, ножиці, гумка та точилка. Завдяки внутрішньому органайзеру, кожен предмет закріплюється еластичною резинкою, тож всередині завжди буде ідеальний порядок.
- Шкільні пенали для старших діток
В старшій школі актуальні компактні та лаконічні моделі: пенали-косметички та пенали-тубуси.
Канцелярія, що додає мотивації: список базових канцтоварів
Канцтовари мають надихати та зацікавлювати школяра. На відміну від офісних стриманих та строгих, шкільні мають бути яскравими та емоційними. А найголовніше – такими, які сподобаються дитині. Канцелярія Kite зачаровує унікальними дизайнами на будь-який смак.
Для навчання
- Паперова продукція. Зошити, блокноти, щоденник (з 2 класу).
- Письмове приладдя. Сині ручки (кулькові чи масляні), кольорові ручки, графітні олівці.
Для творчості
- Альбоми, аркуші для акварелі та креслення. Для водорозчинних фарб обирайте спеціальні щільні аркуші, які не деформуються від взаємодії з рідиною.
- Кольорові олівці. М’які, з натуральної деревини, що легко заточуються.
- Фарби. Гуаш та акварель.
- Матеріали. Пластилін, кольоровий папір, картон та фоаміран.
- Інструменти та аксесуари. Пензлики, ножиці, стеки, палітра, дошка для ліплення, стакан-непроливайка, клей-стік та ПВА.
- Важливі дрібнички. Точилки, гумки, закладки, стікери.
На уроки праці
- Папка для праці. Вона має місце для найважливіших інструментів.
- Фартух з нарукавниками. Щоб одяг завжди був чистим та охайним.
- Настільна підкладка. Захистить поверхню столу від вологи та забруднень. Можна використовувати для ліплення, малювання, створення аплікацій тощо.
На фізкультуру та гуртки
- Торбинка для змінного взуття. Спеціальна сумка для фізкультури дуже зручна для того, щоб носити у ній взуття для спортивних занять та танцювальних гуртків. Вона стильна, міцна та легенька. Легко переться та швидко сохне.
На перерву
- Ланчбокси. Знадобляться на перервах, виїзних екскурсіях, пікніках, мандрівках тощо. Рекомендуємо мати декілька ланчбоксів різного розміру.
- Пляшечка для води. Базова необхідність на кожен день.
- Термос чи термокружка. Для улюблених теплих напоїв.
- Гаманець. Щоб ходити в буфет за смаколиками.
Для облаштування зручного робочого місця
- Настільні органайзери та підставки для ручок. Дозволяють уникнути захаращення письмового столу. Усе зберігатиметься в ідеальному порядку.
- Контейнер для сміття. Дуже зручно та практично, адже дітям потрібно регулярно підточувати олівці та ін.
- Підставка для книг. Правильно зафіксована книга – це не тільки зручно, а й корисно для зору та постави.
Готуйтеся до школи із задоволенням! Обирайте Kite!
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