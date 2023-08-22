Як вибрати рюкзак до школи для дитини: особливості вибору

Як зібрати дитину в школу? Корисні поради для батьків

Радісна пригода для дітей та відповідальна місія для дорослих: шкільний шопінг вимагає ретельної підготовки. Необхідно скласти докладний список покупок, щоб нічого не забути. Та обдумати, яку модель рюкзака обрати. Покупка товарів до школи задає тон усьому навчальному року. А від якості обраного приладдя залежить комфорт та мотивація дитини.

Обираємо шкільний рюкзак та дбаємо про поставу

Який він, ідеальний рюкзак для школяра?

Викликає у дитини інтерес та позитивні емоції

Саме дитина буде безліч часу проводити в дуеті з наплічником. Цей тандем має бути гармонійним та приносити максимум задоволення. Дизайн є дуже важливим. Обирайте рюкзак з-поміж тих моделей, на які дитина зацікавлено дивиться. Візьміть в пріоритет наплічник з її улюбленими персонажами та кольорами.

Дбає про здоров’я спини та дарує відчуття комфорту

Період активного росту школяра – час, коли варто бути по-особливому уважними до здоров’я спини. Постава в цьому віці дуже пластична, на її формування можна впливати як негативно, так і позитивно. Нас цікавить саме другий варіант.

Щоб спина була рівною, обов’язково носіть рюкзак правильно: вдягайте обидві лямки та застібуйте нагрудний ремінь. Та, звичайно, обирайте правильний наплічник.

Ортопедичні рюкзаки Kite отримали схвалення німецького Інституту Здоров’я та Ергономіки IGR та Інституту травматології та ортопедії НАМН України.

Допомагає охайно впорядкувати шкільне приладдя

Внутрішні роздільники та кишені зручні для охайної організації канцелярії та рівномірного розподілу ваги. Рюкзаки Kite мають продуманий функціонал з великими місткими відділеннями, різноманітними кишенями та органайзерами. Відділення для ґаджетів – з м’якою підкладкою, яка захищає екран.

Зносостійкий, міцний, має надійну фурнітуру

Брендові наплічники Kite мають високоякісні застібки, які плавно та надійно працюють. Матеріали – міцні та зносостійкі.

Каркасний чи м’який?

У кожного з цих різновидів є свої переваги. Рюкзаки з жорстким коробом допомагають молодшим школярам підтримувати зошити в охайному вигляді. А м’які безкаркасні моделі мають полегшену вагу. Напівкаркасні наплічники – поєднують у собі кращі якості обох видів: мають частково жорсткі панелі, частково – полегшені.

Які бувають пенали? Чим різняться моделі для початкової та старшої школи?

Пенали для першокласників

Для наймолодших учнів найпопулярніша модель – це пенал-книжка. Це дуже місткий пенал, у якому вміщуються ручки, графітні та кольорові олівці, фломастери, ножиці, гумка та точилка. Завдяки внутрішньому органайзеру, кожен предмет закріплюється еластичною резинкою, тож всередині завжди буде ідеальний порядок.

Шкільні пенали для старших діток

В старшій школі актуальні компактні та лаконічні моделі: пенали-косметички та пенали-тубуси.

Канцелярія, що додає мотивації: список базових канцтоварів

Канцтовари мають надихати та зацікавлювати школяра. На відміну від офісних стриманих та строгих, шкільні мають бути яскравими та емоційними. А найголовніше – такими, які сподобаються дитині. Канцелярія Kite зачаровує унікальними дизайнами на будь-який смак.

Для навчання

Паперова продукція. Зошити, блокноти, щоденник (з 2 класу).

Зошити, блокноти, щоденник (з 2 класу). Письмове приладдя. Сині ручки (кулькові чи масляні), кольорові ручки, графітні олівці.

Для творчості

Альбоми, аркуші для акварелі та креслення. Для водорозчинних фарб обирайте спеціальні щільні аркуші, які не деформуються від взаємодії з рідиною.

Для водорозчинних фарб обирайте спеціальні щільні аркуші, які не деформуються від взаємодії з рідиною. Кольорові олівці. М’які, з натуральної деревини, що легко заточуються.

М’які, з натуральної деревини, що легко заточуються. Фарби. Гуаш та акварель.

Гуаш та акварель. Матеріали. Пластилін, кольоровий папір, картон та фоаміран.

Пластилін, кольоровий папір, картон та фоаміран. Інструменти та аксесуари. Пензлики, ножиці, стеки, палітра, дошка для ліплення, стакан-непроливайка, клей-стік та ПВА.

Пензлики, ножиці, стеки, палітра, дошка для ліплення, стакан-непроливайка, клей-стік та ПВА. Важливі дрібнички. Точилки, гумки, закладки, стікери.

На уроки праці

Папка для праці. Вона має місце для найважливіших інструментів.

Вона має місце для найважливіших інструментів. Фартух з нарукавниками. Щоб одяг завжди був чистим та охайним.

Щоб одяг завжди був чистим та охайним. Настільна підкладка. Захистить поверхню столу від вологи та забруднень. Можна використовувати для ліплення, малювання, створення аплікацій тощо.

На фізкультуру та гуртки

Торбинка для змінного взуття. Спеціальна сумка для фізкультури дуже зручна для того, щоб носити у ній взуття для спортивних занять та танцювальних гуртків. Вона стильна, міцна та легенька. Легко переться та швидко сохне.

На перерву

Ланчбокси. Знадобляться на перервах, виїзних екскурсіях, пікніках, мандрівках тощо. Рекомендуємо мати декілька ланчбоксів різного розміру.

Знадобляться на перервах, виїзних екскурсіях, пікніках, мандрівках тощо. Рекомендуємо мати декілька ланчбоксів різного розміру. Пляшечка для води. Базова необхідність на кожен день.

Базова необхідність на кожен день. Термос чи термокружка. Для улюблених теплих напоїв.

Для улюблених теплих напоїв. Гаманець. Щоб ходити в буфет за смаколиками.

Для облаштування зручного робочого місця

Настільні органайзери та підставки для ручок. Дозволяють уникнути захаращення письмового столу. Усе зберігатиметься в ідеальному порядку.

Дозволяють уникнути захаращення письмового столу. Усе зберігатиметься в ідеальному порядку. Контейнер для сміття. Дуже зручно та практично, адже дітям потрібно регулярно підточувати олівці та ін.

Дуже зручно та практично, адже дітям потрібно регулярно підточувати олівці та ін. Підставка для книг. Правильно зафіксована книга – це не тільки зручно, а й корисно для зору та постави.

Готуйтеся до школи із задоволенням! Обирайте Kite!

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