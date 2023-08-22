Kyiv Media Week 2023: Міжнародний медіафорум повертається до Києва для зустрічі у живому форматі!

Kyiv Media Week 2023 – 4 жовтня, м. Київ, культурний кластер “Краків”.

Міжнародний форум Kyiv Media Week повертається в Україну! Цьогоріч він відбудеться вже втринадцяте – і стане для нашої В2В-медіаспільноти першим місцем для повноцінної живої зустрічі від початку повномасштабного вторгнення. Програма форуму фокусуватиметься на найважливіших питаннях і процесах української контент-індустрії та включатиме аналітичні доповіді, панельні дискусії, презентації, пітчинг серіальних проєктів і кілька неформальних культурних заходів. Спікерами форуму стануть топ-менеджери медіагруп, продакшн-компаній і платформ, успішні продюсери кіно та серіалів, представники державного сектору та міжнародних організацій, локальні експерти у сфері аналітики теледивлення, рекламного ринку, інновацій тощо.

На KMW’23 ми говоритимемо про загальний стан індустрії, стратегії адаптації та розвитку й плани на майбутнє лідерів ринку, унікальні колаборації та нестандартні рішення на шляху до партнерств – як на локальному, так і на міжнародному рівнях. Окрім того, порушимо питання щодо держпідтримки та співпраці з фондами та донорами інших країн, нових підходів до аналізу аудиторії, зміни глядацьких вподобань у споживанні контенту, важливості євроінтеграції та дотримання західного вектору у кіно- та телевиробництві. А також розповімо про силу та унікальність Ukrainian originals та вплив інновацій на розвиток аудіовізуального сектору.

Після насиченої бізнес-програми учасники KMW’23 матимуть змогу поділитись враженнями у більш неформальній атмосфері за келихом чогось смачного. А наприкінці вечора усі акредитовані гості форуму будуть запрошені до кінозали для ексклюзивного допремʼєрного перегляду трилера “Між нами” режисерки Соломії Томащук з Анастасією Пустовіт та Ірмою Вітовською у головних ролях. Всеукраїнська прем’єра фільму відбудеться восени 2023, кінотеатральну дистрибуцію стрічки здійснює FILM.UA Distribution.

“Цьогоріч ми жартома називаємо наш форум Kyiv Media Wednesday. Оскільки замість традиційного тижня матимемо лише одну середу. Зате яку! Ми вдома! Для нас, як і для кожного українця зараз, фраза «я вдома» набула нового, неабияк важливого сенсу. Тож будьте нашим гостем, будь ласка. Говоритимемо про найважливіше, підібʼємо підсумки цих надскладних для країни та індустрії півтора року, надихнемося силою, працьовитістю, успіхами та планами один одного, подякуємо нашим воїнам і вшануємо памʼять колег, які вже не з нами. Я впевнена, що навіть у такі темні часи є місце для нових ідей, розвитку креативу, цікавих колаборацій і партнерств, а також спільних мрій про найважливіші та найбільші перемоги, що ще попереду”, – Катерина Удут, директорка MRM та керівниця KMW.

Реєстрацію на участь у KMW’23 вже відкрито! Вартість квитка – 1600 грн.

Для реєстрації переходьте за посиланням.

У разі виникнення додаткових запитань, будь ласка, телефонуйте нам за номером +38 044 459 4610 або пишіть на info@mrm.ua

Важливо. На випадок повітряної тривоги наша локація має повноцінне підземне укриття для усіх гостей форуму.

Програму та деталі заходів буде оголошено найближчим часом, підписуйтесь на новини KMW та слідкуйте за оновленнями.

KMW’23 організовано за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

ПАРТНЕРИ KMW 2023: Media Business Reports, FILM.UA Group, 1+1 Media, Starlight Media, ЛІГА.net, Детектор медіа, Одеський міжнародний кінофестиваль. Нетворкінг партнери: Jack Daniel’s, Finlandia.

Організатор KMW – Media Resources Management (MRM), перша медіаконсалтингова компанія в Україні, що надає комплексні послуги в кіно, ТБ та інших креативних індустріях з 2005 року.

Контакти:

info@mrm.ua

https://www.facebook.com/kyivmediaweek

Акредитації преси за посиланням.

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Довідково

Міжнародний медіафорум Kyiv Media Week – флагманський проєкт компанії Media Resources Management (MRM), який з 2011 року щорічно проходить у Києві та збирає фахову спільноту аудіовізуальної індустрії з України та світу довкола актуальних питань медіасфери.

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) є провідною агенцією розвитку уряду США. Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) співпрацює з Україною з 1992 року, підтримуючи Україну в зміцненні стійкості проти агресії Росії та просуванні її демократичного та економічного розвитку. Наразі понад 42 заходи USAID відповідають нагальним потребам і сприяють довгостроковому розвитку України як незалежного, демократичного та процвітаючого суспільства. З початку повномасштабної війни Росії 24 лютого 2022 року USAID надав 20,5 мільярда доларів на пряму фінансову підтримку бюджету, 2,2 мільярда доларів на гуманітарну допомогу та понад 2,1 мільярда доларів на підтримку розвитку.