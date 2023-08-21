Як відновити волосся після літнього відпочинку

Літня відпустка та подорож до моря — звучить чудово, чи не так? Але поїздка добігає кінця, настають робочі будні та разом з приємними враженнями, яскравими фото з відпочинку та золотавою засмагою ми отримуємо пошкоджене волосся. Причини такого явища — неправильний догляд, спека, солона та хлорована вода. Тому після закінчення відпустки потрібно терміново зайнятися відновленням волосся. Зробити це цілком реально в домашніх умовах. Основними секретами ділимося у статті STB.UA!

Дбайливе та правильне очищення

Наприкінці літа та восени волосся потерпає від дефіциту вологи. Тому очищення має бути ефективним і делікатним одночасно. Професійна косметика для волосся, зокрема безсульфатні шампуні з органічним складом, допоможуть позбутися від забруднень, слідів косметики, надлишку себуму. Важливо, щоб очищувальний засіб містив корисні компоненти: цінні олії, рослинні екстракти, протеїни, цераміди, амінокислоти.

Також періодично можна використовувати щадний скраб для шкіри голови. Він відлущує ороговілі клітини, нормалізує мікроциркуляцію, стимулює волосяні фолікули, що сплять. Не забувайте регулювати температуру під час миття голови: вода в жодному разі не має бути гарячою! Так пошкоджене волосся постраждає ще більше — стане вразливим і слабким. Ідеально, щоб вода була злегка теплою або навіть прохолодною.

Кондиціонування та глибоке живлення

Для густого, здорового, шовковистого волосся недостатньо лише правильного очищення. Завжди використовуйте шампунь у тандемі з кондиціонером, оптимально — з цієї самої лінійки. Він розгладжує лусочки, регенерує пошкодження, полегшує розчісування.

Якщо волосся дуже постраждало від дії сонця, солоної та хлорованої води, можна спробувати альтернативний спосіб очищення та зволоження — ко-вошинг. Для цього шампунь потрібно замінити живильним кондиціонером з очищувальною дією. Такий засіб не містить жорстких мийних компонентів і делікатно усуває забруднення, має зволожувальну дію.

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Прискорити регенерацію допоможуть і маски з багатим складом. На думку фахівців, найбільш ефективні засоби містять цінні рослинні олії, протеїни шовку та рису, гіалуронову кислоту, колаген, трав’яні, фруктові, квіткові екстракти тощо. Ці компоненти можуть надавати такого ефекту:

дарувати блиск, шовковистість, сяяння;

зволожувати та розгладжувати по всій довжині;

реконструювати пошкоджені ділянки;

стимулювати ріст.

Наносити маски можна кілька разів на тиждень. Не обов’язково користуватися виключно одним засобом: чергуйте живильну маску з регенерувальною. Проте не потрібно застосовувати їх щодня: це прискорює забруднення волосся.

Додаткове піклування та боротьба з посіченими кінчиками

Відновлення волосся можуть прискорити й інші засоби: сироватки, ампули, цінні олії.

Ці продукти містять високу концентрацію корисних активів, глибоко живлять, мають зміцнювальну та регенерувальну дію. Що стосується цінних олій, найбільш ефективними є такі: арганії, жожоба, зародків пшениці, мигдалю.

Їх потрібно наносити на кінчики волосся після очищення. Вони активно заповнюють пошкоджені ділянки кутикули, запобігають посіченості, дарують блиск і м’якість.

Збалансоване харчування та достатня кількість корисних мікроелементів

Так, наш раціон відбивається не тільки на стані шкіри. Якщо він бідний на цінні нутрієнти, волосся теж страждає. Тому перегляньте своє меню та за потреби додайте до нього продукти зі списку.

Овочі темно-зеленого кольору потрібні для нормальної роботи сальних залоз. Тому вживати броколі, шпинат, мангольд та огірки буде правильною ідеєю.

Морква є джерелом вітаміну А, який необхідний для здоров’я волосся та шкіри голови.

Бобові живлять цинком, кальцієм, біотином, мають зміцнювальний ефект.

Мигдаль, волоські та інші горіхи містять багато поліненасичених жирних кислот, дарують волоссю сяяння та гладкість.

Також на вашому столі має бути достатньо білка та молочних продуктів, які мають у складі багато кальцію.

Підбиваючи підсумки, зазначимо: щоб відновити волосся, потрібно відмовитися від стайлінгу, агресивних процедур, фарбування. Також не слід очікувати на миттєвий ефект від правильного інтенсивного догляду та змін у раціоні. Доведеться запастися терпінням і налаштуватися на тривалу роботу. Але якщо ви твердо вирішили відновити красу та здоров’я волосся і ретельно працюєте на результат — усе обов’язково вийде. Бажаємо удачі!

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