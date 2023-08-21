Руслан Квінта привезе талановитих дітей у Болгарію

26-27 серпня у столиці Болгарії місті Софія відбудеться міжнародний дитячий пісенний фестиваль United Kids Festival, який заснував відомий музичний продюсер і хітмейкер Руслан Квінта. Фестиваль тут проходитиме вже вдруге, адже саме у Софії United Kids Festival відбувся минулого літа вперше. Влада і мешканці міста були настільки вражені масштабом і професіоналізмом організації фестивалю, а також його талановитими учасниками, що запросили Руслана Квінту організувати у них цю музичну подію і цього року.

Тож вже у серпні талановиті діти з усього світу співатимуть на майданчику популярного Sofia Summer Fest, що розташований у самому серці столиці. Це open-air простір, який стане ідеальним місцем для яскравих виступів учасників фестивалю.

Членами журі United Kids Festival традиційно стануть професіонали своєї справи і справжні зіркові експерти:

Руслан Квінта – засновник фестивалю, український композитор і музичний продюсер, відомий роботою з проектами “Голос країни”, “Голос.Діти” та національного відбору на “Євробачення”;

Сергій Бабкін – популярний український музикант, актор, учасник гурту 5’nizza, тренер шоу “Голос країни”;

Iskra Milkova-Angelova – співачка, сертифікована тренерка з вокалу і зіркова вокальна коуч шоу “X-factor Bulgaria” та засновниця Highlight Singing Academy.

Як коментує свою підтримку фестивалю Сергій Бабкін: “Наші українські діти – це наш скарб, наше майбутнє, яке треба підтримувати і показувати всьому світу”.

Цього разу на кастинг United Kids Festival надійшли заявки з 15 різних країн, що стало рекордом за історію фестивалю і свідчить про його ріст та міжнародне значення.

Руслан Квінта висловив свою радість і натхнення з цього приводу: “Нам дуже приємно бачити, що United Kids Festival цікавляться все більше країн, таким чином з ми постійно розширюємо його географію. На кастинг фестивалю в Болгарії ми отримали заявки від талановитих дітей з 15 країн: України, Болгарії, Іспанії, Греції, Румунії, Молдови, Франції, Канади, Казахстану, Латвії, Німеччини, Словенії, Грузії, Вірменії та Індонезії. Це чудово і показує, наскільки важливий і значущий наш фестиваль, а отже він повинен продовжувати своє існування і надихати нові покоління талановитих музикантів”.

Відібрані 30 учасників фестивалю матимуть змогу позмагатися за Гран-прі, який нагороджується призом у розмірі 1000€ та авторською піснею від Руслана Квінти.

На фестивалі також виступлять і зіркові кумири учасників – співак і член журі Сергій Бабкін та відома болгарська співачка Maria Ilieva.

Ведучі United Kids Festival Андрій Войніков та Василіса Рядних з нетерпінням очікують на початок фестивалю і готові дарувати глядачам незабутні враження.

Фестиваль відбудеться за підтримки Посольства України в Республіці Болгарія.

Нагадаємо, попередній фестиваль Руслана Квінти відбувся в місті Аліканте в Іспанії, де Гран-прі виборов переможець шоу “Україна має талант” на телеканалі СТБ Артем Фесько. У якості призу хлопець отримав 1000€, половину з яких одразу пожертвував на ЗСУ. А також Руслан Квінта написав для хлопця пісню, яку Артем Фесько дуже скоро планує презентувати.

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