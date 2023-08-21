Осінні прем'єри на телеканалі СТБ: повний перелік

Осінь твоєї сили: СТБ оголосив дати прем’єр нового сезону

Українці як ніхто знають справжню ціну життя. Захищати, рятувати, допомагати і працювати, перетворюючи кожен свій день на великі й малі подвиги, — ось наша формула перемоги. І, попри найважчі випробування війни, залишатися людьми, які вміють любити і не припиняють шлях до своєї мети. Телеканал СТБ розпочинає новий телевізійний сезон. Цю осінь ми разом наповнимо силою, що веде до мрії, огортає турботою, захищає і зігріває обіймами. Надихає на нові перемоги. Силою, що вражає світ і доводить: українці можуть все!

Надихаючись силою своїх глядачів, СТБ не припиняє створювати прем’єрний контент в умовах повномасштабної війни. Спецпоказ до Дня Незалежності України, прем’єри нових сезонів «МастерШеф», «Таємниці ДНК», «Пекельні борошна», «Супермама» і «Неймовірна правда про зірок». Проєкт «Нескорені», присвячений нашим незламним військовим. Нові епізоди серіалів «Слід» і «Сліпа». І ще більше надихаючих багатосерійних історій у слоті «СТБ-серіал» по буднях і у неділю.

Наші Вікна-новини у складі об’єднаної редакції новин Starlight Media продовжать оперативно інформувати українців у загальнонаціональному марафоні «Єдині новини» на ICTV. А ранковий слот буднів вже традиційно тримає оновлений «Ранок у великому місті», який виходить одразу на трьох телеканалах групи.

З 24 серпня — осінь твоєї сили на СТБ. Зустрінь її разом з улюбленими зірками та проєктами.

Більше на тему: Спецпоказ до Дня Незалежності України

Проєкти осені на СТБ

«МастерШеф», 12-й сезон

з 26 серпня щосуботи о 19:00

Цієї осені на головній кухні країни кулінари-аматори доведуть, що завдяки силі мрії можливо все! А вдосконалювати майстерність на шляху до перемоги їм допомагатимуть незмінні судді та одні з найактивніших шеф кухарів-волонтерів: Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський.

Це вже другий сезон «МастерШеф», який СТБ виробляє в умовах повномасштабної війни. Близько 1500 анкет отримала творча команда на першому етапі, а зйомки відбулися в травні-липні 2023 року. На кастинг прийдуть учасники, чий кулінарний талант допоміг їм вижити в окупації. До команд приєднаються дітки-пластуни і залізничники, які рятували людей під час евакуацій. Команди готуватимуть страви на весілля пари, яка разом захищала «Азовсталь», а потім рік перебувала в полоні. І вперше в історії проєкту переможця одного з конкурсів обрали глядачі на офіційній сторінці «МастерШеф» в інстаграм.

Виробництво проєкту — Starlight Production

Директорка творчої студії — Вікторія Вишнякова

Продюсер — Дмитро Товстоляк

Креативний продюсер та керівник проєкту — Дмитро Широбоков

Генеральна продюсерка виробництва програм СТБ — Наталя Франчук.

«Супермама», 6-й сезон

з 28 серпня о 18:50

Сила материнської любові спроможна подолати усе. Цієї осені героїні реаліті доведуть, що українські мами — незламні! Вони підтримуватимуть одна одну, сперечатимуться і ділитимуться проблемами, з якими стикаються щодня. Разом плакатимуть, згадуючи найстрашніші події війни, і радітимуть таким простим, але важливим моментам в житті їх родин. Вони захищали рідних в окупації, рятували дітей в евакуації, продовжували працювати і ставали на допомогу тим, хто її потребував. Вони такі різні, але їх об’єднує мрія про щасливе майбутнє своїх дітей. І, попри всі небезпеки сьогодення, Супермами щодня роблять все можливе, аби їх діти мали щасливе дитинство.

Зйомки сезону ще тривають і відбуваються з дотриманням усіх безпекових правил під час повітряних тривог та комендантської години.

Ведучий проєкту — Дмитро Карпачов.

Виробництво — Starlight Production.

Директорка творчої студії — Анна Калина

Керівниця проєкту — Ганна Зайчук

Генеральна продюсерка виробництва програм СТБ — Наталя Франчук.

«Таємниці ДНК», прем’єрні випуски

з 3 вересня щонеділі о 22:00

Коли є хоч найменша зачіпка відшукати найрідніших, сила нашої віри творить дива. Успішний проєкт власної розробки СТБ продовжує допомагати українцям знайти відповідь на життєво важливі питання. Для цього команда проєкту ініціює власні журналістські розслідування та проводить вирішальний текст ДНК, точність якого є надвисокою, а результат підробити неможливо.

На глядачів очікує сезон потужних історій: пошук рідних, пошук біологічних родичів, відверті зізнання, несподівані відкриття і щирі розкаяння, а також розслідування резонансного вбивства. За словами творців проєкту, над деякими з цих історій команда працювала по кілька місяців або більше року.

Випуски були відзняті до 24 лютого 2022 року, а постпродакшен відбувався вже в умовах повномасштабної війни. З усіма героями проєкт на зв’язку й дотепер, аби, за потреби, надати допомогу.

Ведуча проєкту — Тетяна Висоцька.

Виробництво — Starlight Production

Директорка творчої студії — Вікторія Вишнякова

Керівниця проєкту — Юлія Поборуєва

Головна режисерка — Рита Яковенчук

Виконавчий продюсер — Владислав Левковський

Генеральна продюсерка виробництва програм СТБ — Наталя Франчук.

«Нескорені»

у вересні

Проєкт-присвята нашим незламним героям та українській збірній Invictus Games-2023.

Цієї осені Україна вчетверте візьме участь у міжнародних спортивних змаганнях Invictus Games для військових і ветеранів, які отримали травми під час бойових дій та проходять реабілітацію. Цьогорічні «Ігри Нескорених» відбудуться з 9 по 16 вересня у Дюссельдорфі, в них змагатимуться збірні 22 країн. Телеканал СТБ традиційно став інформаційним партнером події і готує проєкт-присвяту «Нескорені».

Протягом вересня ефір та діджитал майданчики СТБ будуть присвячені силі духу наших героїв та геройок. Глядачі побачать документальний фільм про учасників української збірної та цикл відвертих діджитал-інтерв’ю з ними та членами їх родин: про те, чим займалися у цивільному житті і як війна змінила їх, про поранення і про спільний шлях реабілітації, адже за кожним сильним героєм завжди стоїть його не менш сильна близька людина.

Також в рамках спецпроєкту вийдуть актуальні поради «Як спілкуватися з Нескореними», ефірні ID-заставки, сюжети в марафоні «Єдині новини» та у програмі «Ранок у великому місті», і великий фотопроєкт за участю членів збірної та їх родин.

«Неймовірна правда про зірок», прем’єрні випуски

щосуботи о 9:30

Все про українських зірок, які захищають нас на передовій, які активно борються, волонтерять та працюють в тилу. Які щодня доводять, що в їх грудях б’ються сталеві серця, а сила українців не має меж. Ексклюзивні інтерв’ю та відверті зізнання, воєнні історії і надихаючі зустрічі, реакція на актуальні події, інсайдерська інформація і правдиві факти — все це у новому сезоні «Неймовірної правди про зірок».

Зйомки випусків відбуваються щотижня.

Ведучі — Надія Матвєєва та Григорій Решетник.

Виробництво — Starlight Новини.

Керівник проєкту — Дмитро Слободян

Креативний продюсер — Веніамін Вегерчук

Шеф-редакторка — Юлія Черненко.

«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком», 2-й сезон

скоро

Куштувати українське, дивитись українське, досліджувати Україну на смак та надихатись силою стародавньої української кухні, українських продуктів та спецій! Телеканал СТБ знімає другий сезон особливого кулінарного проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком».

Щосуботи до Євгена приходитиме зірковий гість або гостя. За відвертою розмовою про життя, професійні та особисті події разом вони готуватимуть унікальні українські страви, відкриваючи для себе і глядачів такий багатий на смаки світ української гастрономії.

Цієї осені на кухні у Клопотенка ми побачимо нашу незламну чемпіонку Ольгу Харлан, співачку Юлію Саніну, акторку серіалу «Перевізниця» Анастасію Карпенко, актора улюбленого серіалу «Слід» Олексія Суровцева, телеведучу Тетяна Висоцьку та інших.

Ведучий — український шеф-кухар, ресторатор, амбасадор борщу і дослідник національної кухні Євген Клопотенко.

Виробництво проєкту — Starlight Production

Директорка творчої студії — Вікторія Вишнякова

Креативний продюсер — Андрій Пишний

Шеф-редактор — Дмитро Широбоков

Серіали осені на СТБ

Ми знаємо, як ви вірите в силу любові і надихаючих історій. Тому у новому телевізійному сезоні серіалів СТБ стає більше! Зустріньте цю осінь разом з улюбленими акторами, багатосерійними детективами і мелодрамами про кохання, для якого можливо все.

«Папаньки»

з 4 вересня по буднях о 20:00

Четверо друзів живуть в одному дворі і проводять разом багато часу. Однак об’єднують чоловіків не тільки загальні інтереси, а й найважливіша тема ― виховання діточок. Це історія про завжди актуальні стосунки татусів з дітьми, дружинами і батьками. Про те, як часто вони потрапляють в безглузді чи смішні ситуації. Але міцна дружба, почуття гумору і сильне кохання можуть подолати все!

Серіал було відзнято до 24 лютого 2022 року. Всі серії дубльовано українською.

Виробництво — Дизель Студіо.

У ролях: Єгор Крутоголов, Євген Гашенко, Євген Сморігін, Андрій Федінчик, Лілія Ребрик, Ольга Атанасова, Ольга Арутюнян, Вероніка Лук’яненко, Надія Кондратовська, Наталка Денисенко, Віталіна Біблів.

«Слід», прем’єрні серії

скоро, з понеділка по четвер о 20:00

Улюблений детективний серіал українців повертається з новими розслідуваннями. Особлива слідча агенція ОСА знов береться за розкриття найскладніших та резонансних злочинів.

На початку нового сезону Ольга Косач перебуває у відрядженні за кордоном — вона увійшла до складу міжнародної групи слідчих та криміналістів, які розслідують воєнні злочини росії проти України. Завершивши свою місію, Косач повертається до Києва.

Марія Небесна народжує другу дитину, але виходить з декрету через місяць після пологів. З першого робочого дня Небесної і починається сезон.

Також в сезоні присутні улюблені слідчі-оперативники: майори Тарас Римар і Ярослав Гайворон, заступник Косач — суворий і неприступний Віктор Шаблій, капітани Катерина Червона, Влада Берізка і Анатолій Дмитренко. Незмінною залишається і трійка експертів-криміналістів: Альбіна Панчук, Андрій Броменко і Станіслав Шугаєв.

У цьому сезоні зміг взяти участь і Руслан Коваль, який грає роль судмедексперта Григорія Важинського, а зараз захищає Україну в лавах ЗСУ. На зйомках епізодів з його участю Руслан провів всю свою відпустку.

Зйомки сезону відбулися у 2023 році.

Виробництво — SPACE Production

Креативний продюсер і головний режисер — Сергій Кримський

Шеф-редакторка — Ніна Пономарьова

У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олександр Боднар, Альбіна Перерва, Олексій Суровцев, Владислав Фуківський, Олег Венгер, Ілля Пономаренко та інші

«Водна поліція»

цієї осені, з понеділка по четвер о 20:00

Детективний серіал розповідає про роботу особливого підрозділу правоохоронних органів України. В обов’язки водної поліції входить не просто патрулювання акваторії Дніпра та боротьба з браконьєрством, а й розкриття кримінальних злочинів, скоєних на воді або біля неї.

Виробництво: SPACE Production

У ролях: Олександр Форманчук, Олександр Мавриць, Марго Баласанян, Міла Римар, Катерина Скрипко та інші.

«Сліпа», прем’єрні серії

скоро, щоп’ятниці о 20:00

Ясновидиця баба Люба володіє особливими знаннями, які допомагають їй розуміти незвичні ситуації та розв’язувати проблеми людей. Їй допомагає онучка Катя, яка веде особливий блог про те, як бабця Люба комунікує з оточуючими, які приходять до неї за порадою та поміччю. Бабуся не лише вислуховує історії людей та шукає відповідне розв’язання проблем, але й ділиться мудрістю, яка стане у нагоді багатьом.

Виробництво: Space Production

Також з понеділка по четвер о 22:00 глядачі телеканалу побачать багатосерійні детективні історії «Дитячий охоронець» та «Історія одного злочину».

Чотирисерійні мелодрами

з 27 серпня

щонеділі о 18:00

Історії про кохання бувають різними. Але в кожній з них є те, що дає сили жити і любити. Переконайтесь у цьому разом з надихаючими СТБ-серіалами: «Аля», «Навчи мене бачити зорі», «Дівчата», «Один обман на двох», «Будинок Надії», «Формула щастя», «Тільки скажи», «Коханка у спадок», «Знайду пару коханому», «Любов на реабілітації», «Ми більше ніж я» та ін.

Зустріньте осінь своєї сили разом з СТБ!

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