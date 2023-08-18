Інтерв'ю Анастасії Карпенко про серіал «Перевізниця»

Анастасія Карпенко: Треба знімати справжнє кіно, таке, як «Перевізниця»

Нещодавно завершилась перша частина зйомок 10-серійної стрічки «Перевізниця», де головну роль грає переможниця фестивалю у Локарно Анастасія Карпенко. Її героїня Лідія – професійний психолог. З початком повномасштабної війни вона залишається в Україні та стає перевізницею для людей, які змушені покинути свої домівки у гарячих точках та поїхати у безпечніші місця. Кожна поїздка Лідії стає для пасажирів своєрідним сеансом терапії, де вони розповідають їй про свої страхи, надії та мрії, перш ніж дістануться до місця призначення.

Перший український європейський серіал «Перевізниця» знімає Starlight Media за підтримки відомої кіностудії Gaumont, 8 партнерів-мовників у різних країнах (France TV, SVT, YLE, RUV, CR, NRK, ZDF, SRF) та міжнародного дистрибʼютора Beta Film. Глядачі побачать “Перевізницю” наступного року в ефірі телеканалу СТБ.

Про зйомки у цій воєнній драмі під час війни Анастасія Карпенко розказала виданню KP.ua

Настю, «Перевізниця» — це суцільна драма чи є й світлі моменти?

Звісно, є. У нас же геніальний шоуранер та режисер Євген Тунік, який зробив історію максимально збалансованою. Є багато драми, дуже багато сумних історій, але вони правдиві. Є й гумору достатньо. Мені здається, він допоможе глядачеві легше сприйняти наше кіно. Адже дивитися про себе під час війни – це ще те випробування!

Всі події будуть розвиватися в авто?

50 на 50. У нас є багато сцен і на локаціях. Наприклад, ми знімали у будинку, який дійсно був розбомблений.

Насправді такі зйомки – це дуже цікаво. І мені набагато ближче саме такий підхід, бо ти можеш максимально сконцентруватися на партнерах, тексті, меседжі, який хочеш донести, а не на якихось інших деталях. Це дає можливість максимально наповнити простір собою.

Серіал знімається і для міжнародної аудиторії. Він буде і англійською, і українською мовою?

Серіал знімається українською мовою, але буде перекладений багатьма, з відомих вже є: німецька, французька, норвезька, шведська, данська, фінська. У нас є одна серія, в якій знімалися французькі актори. Тому вона буде україно-франко-англійською. Моя героїня спілкується з ними англійською мовою, вони між собою – французькою, а інші персонажі – українською.

Завдяки емоційній та чутливій кінематографічній мові серіал точно дістане до серця кожного європейця.

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Ви зізнавалися, що зніматися в кіно про війну під час війни — дуже дивна річ. Що ви переживали на зйомках? Наскільки це важко?

Я б не назвала це словом «важко». Це був неймовірний досвід, і ще буде, адже ми відзняли лише перший пул серіалу. І я в нетерпінні. От знімаємо ми сцену і чуємо справжню сирену. І в цей момент ти починаєш ще й переживати за свою дитину і маму, як вони та де. Думаю, це додавало справжності в усьому – у грі, відчутті страху, переживаннях. Це йшло на користь і образам, і нашому проєкту. Історія, яка твориться нами на наших очах.

А якого кіно сьогодні треба більше знімати? У розмовах з вашими колегами я все частіше чую, що люди вже настільки виснажені, що їм більше потрібні комедії, фільми на якісь побутові теми, бо переживати трагедію ще й в кіно – це дуже важко. Хоча з іншого боку, кіно не може бути далеким від нашого сьогодення.

Буду говорити лише про себе. Я, наприклад, зараз не захотіла б дивитися комедії. Хоча для більшості людей, думаю, це необхідно, щоб розвантажуватися, перемикатися, вірити. Сміх же викликає гормони радості. На мою думку, треба знімати справжнє кіно, таке, як «Перевізниця». Але чому б і не робити справжні комедії, які будуть допомагати людям перезавантажуватися.

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