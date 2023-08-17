Розвиток українських видавництв: комікси та манґа в перекладі українською та від українських авторів.

В цих книжках майже немає тексту та багато картинок. Адже це комікси. Їх перекладають всіма мовами світу, і тепер ще й українською. З початком війни цей ринок почав стрімко розвиватися – фанати шукають рідного.

Видавництва ці прагнення підтримують, кажуть у мережі World of Comics та стверджують, що зараз український переклад, іноді буває навіть більш якісний, ніж прочитати англійською той самий комікс. Бо у українській мові є дуже гарні крилаті вирази, які використовуються, вони і по сенсу підходять.Якісний український переклад нині став одним з головних завдань наших видавців, розповідають у мережі World of Comics. Вони більш активно купують ліцензії іноземних авторів і, звісно, відкривають можливості для українських мальованих історій.

В коміксах, саме українських авторів, чудово описується культура України, та українська нація. В них цікаве бачення на прикладі нашої країни у кіберчасі, або дуже цікавих фантастичних істот. Читачи коміксів радіють тому, що більше літератури випускається українською мовою та кажуть, що це необхідно!