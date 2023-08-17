Розвиток українських видавництв: комікси та манґа в перекладі українською та від українських авторів.
В цих книжках майже немає тексту та багато картинок. Адже це комікси. Їх перекладають всіма мовами світу, і тепер ще й українською. З початком війни цей ринок почав стрімко розвиватися – фанати шукають рідного.
Видавництва ці прагнення підтримують, кажуть у мережі World of Comics та стверджують, що зараз український переклад, іноді буває навіть більш якісний, ніж прочитати англійською той самий комікс. Бо у українській мові є дуже гарні крилаті вирази, які використовуються, вони і по сенсу підходять.Якісний український переклад нині став одним з головних завдань наших видавців, розповідають у мережі World of Comics. Вони більш активно купують ліцензії іноземних авторів і, звісно, відкривають можливості для українських мальованих історій.
В коміксах, саме українських авторів, чудово описується культура України, та українська нація. В них цікаве бачення на прикладі нашої країни у кіберчасі, або дуже цікавих фантастичних істот. Читачи коміксів радіють тому, що більше літератури випускається українською мовою та кажуть, що це необхідно!
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Кажуть у мережі World of Comics та стверджують, що зараз український переклад, іноді буває навіть більш якісний, ніж прочитати англійською той самий комікс. Читачі коміксів радіють тому, що більше літератури випускається українською мовою та кажуть, що це необхідно!