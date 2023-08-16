16 серпня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято ― 16 серпня

16 серпня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них День Елвіса. Крім того, 16 серпня вшановують Святих преподобних Ісаака, Далмата й Фавста. Які свята 16 серпня — читайте у матеріалі STB.UA.

Фото – Pixabay.com

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16 серпня ― свята:

День Елвіса відзначають 16 серпня щороку. 16 серпня ― дата смерті Короля, і щороку в США та в більшості країн світу вшановують пам’ять про генія рок-н-ролу. Елвіс народився 8 січня 1935 року в Тупелло Міссісіпі, потім його батьки переїхали до Мемфісу. Там на нього справила враження місцева музика. Хлопчику подарували гітару, і вже в школі він почав пробувати записувати пісні. Першу пластинку він записав, щоб подарувати мамі свої пісні, проте він відзначав також, що йому було цікаво дізнатися, як він буде звучати на жорсткому носії. Скоро його пісні почули менеджери звукозаписуючої студії й почалося його сходження до популярності. Елвіс задав новий тон рок-н-року, блюзу й джазу, співав кантрі й побив усі рекорди популярності, так, його називають або просто Елвіс, або Король. Він влаштовував близько 168 концертів на рік, проте в останні роки життя його здоров’я погіршилося, і це пов’язували із можливим вживанням наркотиків. Помер він в 42 роки, коли був сам у кімнаті, напередодні чергового концерту. Елвіс вніс зміни в культуру, і зараз його фанати досі вважають, що Елвіс живий. Завдяки зніманні в кіно Елвіс також назавжди увійшов у кінокультуру, а на його честь постійно влаштовують костюмовані вечірки.

16 серпня ― церковні свята:

Святих преподобних Ісаака, Далмата й Фавста вшановують 16 серпня щороку. Далмат був християнином і служив у війську царя Феодосія, але потім разом з сином пішов в обитель святого Ісаакія. Вони разом прийняли чернечий постриг і стали вести монаший спосіб життя.

Далмат настільки вірив, що надихав своїх братів, і міг молитися більше за всіх та терпіти найбільші подвиги за Бога. Ісаак перед смертю поставив Далмата ігуменом, тому і обитель стала називатися Далматською.

Святий Далмат проявив себе сильним борцем за православну віру, тому швидко завоював та користувався повагою у духовенства. Помер він старцем, коли йому було близько 90-та років. Після його смерті ігуменом обителі обрали Фавста, який у всьому наслідував батька і, навіть, коли був наймолодшим із братів, найбільше вірив у Бога та слідував його благочестивим законам.

16 серпня ― День ангела:

Щороку іменини 16 серпня святкують Антон, В’ячеслав, Іван, Кузьма, Микола, Ян та Саломея.

16 серпня ― прикмети і традиції:

16 серпня ще називають «Вихревії», «Малинник», «Ліщина», «Ісакій»

Свійська птиця линяти почала ― до холодів.

Ластівки низько літають ― до дощу.

До 16 серпня достигала вся салина, і наставав час її збирати.

16 серпня ― що можна робити і що не можна робити:

У хаті чисто ― у гаманці порожньо. Не можна прибирати, бо грошей не буде.

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