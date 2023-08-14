Фонд Олени Пінчук і Have A Rest презентують лімітовану благодійну колекцію рюкзаків EMPOWER HER POWER для допомоги жінкам-військовим

Фонд Олени Пінчук разом з українським брендом Have A Rest презентують спільний проект – благодійну колекцію жіночих рюкзаків для підтримки українських захисниць, які пліч-о-пліч з чоловіками воюють на фронті. Рюкзаки представлені у двох кольорах – рожевому та хакі, на них нанесені зображення тризуба. Придбання кожного рюкзаку з цієї колекції означає відправку такого ж, спорядженого базовим комплектом медикаментів, індивідуальними предметами побуту і гігієни та сезонними засобами догляду, на фронт до жінок-військових.

У цих жінок різні звання, посади і досвід, але їх об’єднує одне – професіоналізм, який не має статі. Щоб підтримати захисниць та зробити їх перебування на фронті більш комфортним, Фонд Олени Пінчук придбав набори, що містять базовий комплект найнеобхідніших предметів. Менше ніж за рік жінки-військові, що знаходяться на передових позиціях та захищають країну, вже отримали від Фонду 1250 таких наборів першої необхідності. А завдяки співпраці з Have A Rest ці набори будуть передаватися у якісному, красивому водонепроникному рюкзаку, який жінки-військові також зможуть використовувати для своїх потреб.

«Благодійна колаборація – це додаткова можливіть привернути увагу суспільства до болючих і гострих питань, які можуть здаватися далекими та такими, що тебе не стосуються. Наша благодійна колекція «Empower Her Power» – це форма вдячності від жінки до жінки, це нагадування про взаємопідтримку фронту та тилу, бо лише разом ми здатні перемогти», – сказала Ольга Сердюк, директорка Фонду Олени Пінчук.

«Всередині бренду Have A Rest ми розуміємо ціну будь-якої допомоги, тому, з радістю стаємо частиною благодійних ініціатив. Ми намагаємося привернути увагу до найбільш гострих питань і проблем, а разом з цим і допомогти. Колаборація з Фондом Олени Пінчук у цьому контексті стала для нас особливою і ми одразу розпочали її реалізацію», — додає засновниця Have A Rest Аліна Долініна. Колекція вже доступна до замовлення на сайті www.have-a-rest.net.

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