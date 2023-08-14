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25 серпня Forbes проводить у Львові Благодійний форум «Незалежні»

14.08.2023

Вони боронять країну. Ми маємо захистити їхнє майбутнє. Після війни кількість ветеранів в Україні зросте більш ніж в чотири рази – до 5 млн. Ветерани – носії унікального досвіду, ефективні лідери та вмотивовані послідовники. Але без нашої підтримки їм буде важко повернутися до звичного життя. 25 серпня Forbes проводить у Львові Благодійний форум «Незалежні». Мета – об’єднати зусилля бізнесу та влади, щоб знайти ефективні рішення для успішної реінтеграції ветеранів у мирне суспільство.

25 серпня Forbes проводить у Львові Благодійний форум «Незалежні»

20+ спікерів топрівня поділяться найкращими практиками: Ольга Руднєва, CEO Superhumans Center, Віталій Седлер, CEO Intellias, Андрій Садовий, голова Львівської міської громади, а також інші лідери корпоративного та державного сектору. Обговоримо, які програми працюють, яких помилок варто уникати, як створити інклюзивне робоче середовище. 100% прибутку від продажу квитків і партнерських внесків буде витрачено на протезування наших героїв у національних реабілітаційних центрах.

Більше на тему: Що таке ПТСР і як з ним боротися

Долучитися до івенту та стати частиною благодійної ініціативи можна за посиланням.

25 серпня Forbes проводить у Львові Благодійний форум «Незалежні»

Вони боронять нашу незалежність, наша мета – забезпечити їх незалежність у цивільному житті.

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