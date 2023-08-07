7 серпня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято ― 7 серпня

7 серпня в Україні відзначають День Повітряних сил Збройних Сил України. Крім того, 7 серпня вшановують Успіння святої Анни. Які свята 7 серпня — читайте у матеріалі STB.UA.

Фото – Facebook Командування Повітряних Сил ЗСУ

7 серпня ― свята:

День Повітряних сил Збройних Сил України святкують 7 серпня у 2022 році. Це свято відзначають у першу неділю серпня щороку згідно Указу Президента України № 579/2007 від 27-го червня 2007 року. Він скасовує указ від 2-го липня 1997-го року «Про День Військ Протиповітряної оборони» на основі того, що в 2004 році війська ППО та авіацію об’єднали у Повітряні сили Збройних Сил України. Центр навчання українських льотчиків ― у Харківському університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

На озброєнні Повітряних Сил перебувають літаки МІГ-29, Су-27, Су-25, Су-24, Су-24МР, Л-39, Іл-76, Ан-26, Ан-24, Ан-30, Ан-70, Ту-134, вертольоти Мі-8, Мі-9, а з початком повномасштабного вторгнення росії українські пілоти навчилися літати на усіх видах авіації, яка була надана Україні або потрапила від ворога. Крім того, до Повітряних сил входять РЗС як радянських зразків модифіковані, так і сучасні західні, як HIMARS, Stormer HVM та інші.

7 серпня ― церковні свята:

Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці

Пам’ять святих Олімпіади і Євпраксії

Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці відзначають 7 серпня щороку. Праведних Іоакіма та Анну називають «Богоотцями» і шанують православні та католики. Їх просять про заступництво та покровительство. Анна була донькою первосвященника Аарона. Вона вийшла за Іоакіма, проте у них ніяк не народжувалися діти. В народі почали говорити про прокляття бездітності у них. Одного разу, коли Іоакім з горя пішов у пустелю, до Анна явився архангел Гавриїл, який сповістив про щастя. Потім архангел явився Іоакиму та велів йому повернутися додому, де на нього чекає добра звістка. Через 9 місяців після того народилася в них дівчинка, яку назвали Марією. Марію з дитинства віддали на служіння Богу. Успіння ― це тиха спокійна смерть. Іоакім помер у 80 років, а Анна померла у віці 79 років через 2 роки після нього. Анна вважається покровителькою тих жінок, які моляться до Бога, щоб завагітніти та народити.

Святих Олімпіаду та Євпраксію вшановують 7 серпня. Олімпіада жила в 4-5 столітті н.е. Вона була дочкою сенатора Онисія Секунда та онукою по матері знаменитого єпарха Евлалія. Коли свята Олімпіада була ще зовсім юною, батьки заручили її з благородним юнаком, а одружитися вони мали коли вона стане повнолітньою. Проте, її жених рано помер, і Олімпіада відмовилася виходити заміж за когось іншого. Коли померли її батьки, вона стала розпорядницею всього майна, яке вона, як глибоко віруюча християнка роздала бідним та нужденним. У кінці 4 століття Олімпіаду висвятили на дияконису, вона почала подорожувати до Царгороду, де допомагала багатьом нужденним і перетиналася із іншими церковними діячами.

Патріарх Олександрійський Феофіл почав ворогувати із нею. Олімпіаду підозрювали у підпалі соборної церкви Софії, бо вона прихистила монахів з церкви Івана Златоуста, яких вигнав Патріарх. Якраз під час цих подій і стався підпал. Олімпії присудили великий штраф, але і після цього переслідування не припинилися. у 405 році її засудили на ув’язнення у Никомидії, де свята зазнала багато горя і поневірянь. Святитель Іван Златоуст зі свого вигнання писав їй, втішаючи в скорботі. В 409 році свята Олімпіада померла в ув’язненні. В 7 столітті її мощі були перенесені в жіночий монастир в Царгорді. Від мощів її здійснювалися чудеса і подавалися зцілення.

Євпраксія була донькою Константинопольського вельможі Антигона, родичкою царя Феодосія великого і жила в 5 ст. н.е. Її батько помер, а мати Євпраксія відправилася у Єгипет на “інспекцію” своїх земель. Там маленька Євпраксія побачила жіночий монастир і сама вирішила там залишитися. Коли померла її мати, Євпраксія відмовилася від статків та заміжжя. Вона так служила Богу в монастирі, що скоро в неї з’явилися дари чудотворення ― за її молитвою зцілився глухонімий і розслаблений малюк, звільнилася від недуги біснувата жінка. До монастиря приходило багато людей, проте Євпраксія не гордилася собою, а була смиренна та жила, як інші сестри. Вона померла 30 років ― раптово. Це сталося невдовзі після того, як побачила сон, у якому святі на небесах покликали Євпраксію до себе.

7 серпня ― День ангела:

Щороку іменини 7 серпня святкують Олександр, Макар, Анна та Іраїда.

7 серпня ― прикмети і традиції:

У народі ці дні називають «Літня Анна».

На Анну встигала перша картопля. Скоро час копати всю посаджену картоплю.

Страви з картоплі на Літню Анну були головною прикрасою столу.

Калина достигла та почервоніла — осінь буде рання.

Яка погода до обіду, така зима до грудня

Можна організувати похід до лісу за грибами.

7 серпня ― що можна робити і що не можна робити:

Вагітним сьогодні не можна шити, вишивати, та і взагалі брати до рук приладдя.

Не можна пускати незнайомців на ночліг сьогодні.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.