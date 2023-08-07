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Коли день ангела Ганни у 2023 році? Вітання у віршах

07.08.2023

День ангела Анни 2023 (іменини Анни) за православним календарем святкують:

  • у січні: 11 числа;
  • у лютому: 3, 16, 17, 23, 26 числа;
  • у березні: 2, 3, 11, 14, 20 числа;
  • у квітні: 8, 13 числа;
  • у травні: 11 числа;
  • у червні: 20, 23, 25, 26 числа;
  • у липні: 18 числа;
  • у серпні: 3, 5, 7, 13, 29 числа;
  • у вересні: 10, 22 числа;
  • у жовтні: 11, 15 числа;
  • у листопаді: 4, 10, 11, 16, 23, 27 числа;
  • у грудні: 3, 11, 22, 23 числа.

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Не забудьте привітати з днем ангела Анни всіх власників цього імені. Це можна зробити особисто під час зустрічі, по телефону, у повідомленні, картинкою або іншими можливими способами.

Значення імені Анна

Ім’я Ганна в перекладі з давньогрецької поєднує “прихильність”, “хоробрість та “сила”. А ім`я Ані трактують як “милість божа”. Можливо саме тому ім’я Ганна так користується популярністю. Аню можна схарактеризувати, як добру, ласкаву та слухняну дівчину. Вона дуже завзята і зазвичай завжди досягає свого. Вже в дорослому житті, для Ані на першому місці завжди буде сім’я – та, в якій вона народилася та, яку вона вже створила. Аня дуже любляча дружина та мама, а ще вірний друг. Адже і в правду, Ганна вміє дружити, і зазвичай має багато надійних друзів поруч, і сама є такою.

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Вітання з Днем ангела Анни у віршах

****
З Днем ангела Ганни поспішаю тебе привітати,
І сердечні слова привітань тобі відправити,
Нехай буде життя наповнене прекрасним,
І в кожному дні не буде для тебе нічого неприємного!

Коли день ангела Ганни у 2023 році?

****
З Днем ангела Анни вітаю,
Щастя та радості тобі я бажаю!
Бажаю тобі менше сумувати,
І ніколи в себе не йти!

Нехай усі бажання збуваються,
Нехай про найкраще завжди мріється!
Нехай завжди буде поруч тільки той,
Хто від усіх негараздів тебе вбереже!

****
З Днем ангела Анни тебе я вітаю,
І від щирого серця тобі бажаю,
Частіше думати про хороше,
І знати, що в цьому житті все можливе!

Нехай буде кожен день найбажанішим,
І продуктивним і не менш ударним,
Нехай все, що хочеться – трапляється,
І все за що берешся – виходить!

den-angela-anny-pozdravleniya-kartinky

****
З Днем ангела Анни привітання,
Бажаю я тобі великого кохання,
Бажаю щиро веселощів, щастя,
І ніколи не пізнавати нещастя!

Нехай кожен день, як новий рік,
Дає сили та бажання йти на зліт,
Завжди будь сильною і вірна собі,
А в потрібну мить, я завжди прибіжу до тебе!

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