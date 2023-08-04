Місячний календар на серпень 2023: список вдалих днів

Місячний календар на серпень 2023 року

Серпень 2023 року обіцяє бути насиченим подіями та емоціями. Тож слідкуйте за місячним календарем, аби розуміти, які місячні фази будуть у найближчі дні. Які сприятливі та несприятливі дні за місячним календарем на серпень 2023 року? Місячний календар та астрономічні події допоможуть спланувати дії та вибрати найвдаліший час для здійснення певних справ.

Місячний календар на серпень 2023 – фази Місяця

1 серпня, понеділок: Новий Місяць

9 серпня, вівторок: Півмісяць

15 серпня, понеділок: Повний Місяць

23 серпня, вівторок: Остання чверть Місяця

30 серпня, вівторок: Молодик Місяця

Сонячного і місячного затемнень у серпні не буде.

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1 серпня, понеділок: Починається місячний цикл з Нового Місяця. Це чудовий час для нового початку, ставлення нових цілей та розпочатку проектів.

2 серпня, вівторок: День після Нового Місяця, рекомендується зосередитись на медитації та внутрішніх роздумах, щоб збалансувати свої думки та емоції перед початком нового циклу.

9 серпня, вівторок: Півмісяць. Цей час підходить для оцінки прогресу ваших цілей, здійснення корекцій та переоцінки планів, якщо необхідно.

15 серпня, понеділок: Повний Місяць. Це час розкриття та завершення певних аспектів вашого життя. Ставлення більш глибоких цілей та зосередження на внутрішніх переживаннях може бути особливо корисним.

23 серпня, вівторок: Остання чверть Місяця. Цей період сприяє завершенню розпочатих справ та підготовці до нового циклу.

30 серпня, вівторок: Молодик Місяця. Це чудовий час для встановлення нових цілей та початку нових проектів.

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Повний місяць у серпні 2023 припадає на 16 число.

У цю фазу вже Земля знаходиться між Сонцем та Місяцем. Освітлювана частина природного супутника нашої планети набуває максимально округленого виду на небосхилі. Місяць досягає піку своєї енергетичної активності.

У повний місяць потрібно уникати попадання світла Місяця на сплячу людину. А якщо ні, то йому будуть снитися кошмари або його порушиться.

Сприятливі дні у серпні 2023:

17, 19, 21-24, 26, 29 і 30 число.

Несприятливі дні у серпні 2023:

5, 12, 13, 16 і 20 число.

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