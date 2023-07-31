Що робити, якщо телефон впав у воду: ТОП-5 порад

Що робити, якщо телефон упав у воду
З багатьма траплялася неприємність ― телефон упав у воду. Що робити з телефоном у першу чергу, щоб урятувати після падіння у воду? Дотримання описаних нижче інструкцій не замінить походу до сервісного центру, проте їх треба невідкладно виконати, щойно мобільний намокне.
Телефон впав у воду: перша допомога
Перше, що треба зробити після падіння апарату у воду чи будь-яку іншу рідину, ― якомога швидше дістати його з агресивного для електроніки середовища і вимкнути.
За кілька секунд пристрій не встигне промокнути наскрізь, але вже за 20 секунд вода проникне скрізь, де не треба.
Якщо телефон був увімкнений ― вимкнути. Смартфони на Android вимикаються довгим натисканням на клавішу живлення, iPhone (iPad) ― довгим натисканням на клавішу живлення і «домашню» кнопку.
Що робити, якщо телефон впав у воду
- Вийміть батарею з телефону. Робити це треба швидко, навіть якщо телефон не вимикається. Якщо дістати батарею не виходить ― залиште, як є, але обов’язково вимкніть. Залишайте телефон у розібраному вигляді. Ці заходи знизять імовірність короткого замикання.
- Дістаньте зі смартфона sim-картку, картку пам’яті. Картки через вологу можуть просто зіпсуватися, наприклад, покритися нальотом окису і перестати працювати.
- Зніміть з гаджета все, що можна зняти: чохли, кришки, заглушки, ― щоб максимально відкрити для вентиляції нутрощі телефону. Простежте, щоб ці деталі були сухими. Не рухайте апарат без необхідності, не натискайте кнопки. Вода через них може розтектися по всьому телефону.
- Не намагайтеся відразу вмикати телефон і перевіряти його працездатність. Це може серйозно нашкодити: вода завдасть більше проблем, якщо буде подано струм.
- Не намагайтеся просушити телефон феном, бо гаряче повітря може завдати шкоди електроніці. На системній платі багато місця, де все одно ще залишиться волога, а від механічного впливу вона може розлетітися по всьому пристрою.
- Покладіть розібраний телефон у сухий рис, попередньо загорнувши його в суху серветку. Рис вбере в себе залишки вологи, що можуть бути всередині апарата. Залиште на ніч.
Як правильно висушити телефон
Найчастіше для сушіння використовують рис. Завдяки своїм абсорбівним властивостям він вбере в себе вологу. Найкраще, якщо пристрій пробуде в рисі кілька днів.
Замість рису можна використовувати силікагель. У сухих гранул сильні поглинальні якості. Насипте силікагель у глибоку посудину і помістіть туди мокрий розібраний смартфон. Залиште пристрій у такому вигляді на кілька днів, після чого дістаньте і перевірте його працездатність.
Що робити, якщо в телефона не знімається акумулятор
iPhone та багато нових моделей смартфонів мають незнімні акумулятори. У такому разі треба витягти з пристрою всі карти, навушники і потримати роз’ємами донизу, даючи воді стекти. Після цього варто переходити до процедури з рисом.
Обов’язковим фіналом «порятунку» телефона є невідкладне звернення до сервісного центру. Незважаючи на те, як швидко ви вийняли пристрій з води та просушили, ― що довше зволікатимете з походом до майстра, то дорожче обійдеться ремонт.
Найгірше, якщо телефон потрапив у солодку воду/чай абощо, ― за відгуками спеціалістів, такий ремонт один із найважчих і порівняти його можна тільки з ремонтом після солоної морської води.
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