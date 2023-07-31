Що робити, якщо телефон впав у воду: ТОП-5 порад

Що робити, якщо телефон упав у воду

З багатьма траплялася неприємність ― телефон упав у воду. Що робити з телефоном у першу чергу, щоб урятувати після падіння у воду? Дотримання описаних нижче інструкцій не замінить походу до сервісного центру, проте їх треба невідкладно виконати, щойно мобільний намокне.

Телефон впав у воду: перша допомога

Перше, що треба зробити після падіння апарату у воду чи будь-яку іншу рідину, ― якомога швидше дістати його з агресивного для електроніки середовища і вимкнути.

За кілька секунд пристрій не встигне промокнути наскрізь, але вже за 20 секунд вода проникне скрізь, де не треба.

Якщо телефон був увімкнений ― вимкнути. Смартфони на Android вимикаються довгим натисканням на клавішу живлення, iPhone (iPad) ― довгим натисканням на клавішу живлення і «домашню» кнопку.

Що робити, якщо телефон впав у воду

Вийміть батарею з телефону. Робити це треба швидко, навіть якщо телефон не вимикається. Якщо дістати батарею не виходить ― залиште, як є, але обов’язково вимкніть. Залишайте телефон у розібраному вигляді. Ці заходи знизять імовірність короткого замикання. Дістаньте зі смартфона sim-картку, картку пам’яті. Картки через вологу можуть просто зіпсуватися, наприклад, покритися нальотом окису і перестати працювати. Зніміть з гаджета все, що можна зняти: чохли, кришки, заглушки, ― щоб максимально відкрити для вентиляції нутрощі телефону. Простежте, щоб ці деталі були сухими. Не рухайте апарат без необхідності, не натискайте кнопки. Вода через них може розтектися по всьому телефону. Не намагайтеся відразу вмикати телефон і перевіряти його працездатність. Це може серйозно нашкодити: вода завдасть більше проблем, якщо буде подано струм. Не намагайтеся просушити телефон феном, бо гаряче повітря може завдати шкоди електроніці. На системній платі багато місця, де все одно ще залишиться волога, а від механічного впливу вона може розлетітися по всьому пристрою. Покладіть розібраний телефон у сухий рис, попередньо загорнувши його в суху серветку. Рис вбере в себе залишки вологи, що можуть бути всередині апарата. Залиште на ніч.

Як правильно висушити телефон

Найчастіше для сушіння використовують рис. Завдяки своїм абсорбівним властивостям він вбере в себе вологу. Найкраще, якщо пристрій пробуде в рисі кілька днів.

Замість рису можна використовувати силікагель. У сухих гранул сильні поглинальні якості. Насипте силікагель у глибоку посудину і помістіть туди мокрий розібраний смартфон. Залиште пристрій у такому вигляді на кілька днів, після чого дістаньте і перевірте його працездатність.

Що робити, якщо в телефона не знімається акумулятор

iPhone та багато нових моделей смартфонів мають незнімні акумулятори. У такому разі треба витягти з пристрою всі карти, навушники і потримати роз’ємами донизу, даючи воді стекти. Після цього варто переходити до процедури з рисом.

Обов’язковим фіналом «порятунку» телефона є невідкладне звернення до сервісного центру. Незважаючи на те, як швидко ви вийняли пристрій з води та просушили, ― що довше зволікатимете з походом до майстра, то дорожче обійдеться ремонт.

Найгірше, якщо телефон потрапив у солодку воду/чай абощо, ― за відгуками спеціалістів, такий ремонт один із найважчих і порівняти його можна тільки з ремонтом після солоної морської води.

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