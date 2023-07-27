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День медичного працівника 2023

27.07.2023

День медичного працівника є щорічним святом, дата святкування якого змінилася згідно указу президента України. Починаючи з 2023 року, святкування буде відбуватись у липні. Коли День медика 2023 в Україні? Все про дату та значення свята — читайте в нашому матеріалі STB.UA.

День медичного працівника 2023 в Україні: коли святкують та історія свята

фото: Костянтин та Влада Ліберови

Коли день медика 2023?

Раніше, свято випадало на третю неділю червня. 13 червня президент України Володимир Зеленський підписав новий указ про зміну дати святкування Дня медика. Тепер День медичного працівника святкується 27 липня

Сфера охорони здоров’я має велике значення у забезпеченні життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави. Відданість медичних працівників справі, надання медичної допомоги, збереження здоров’я та рятування життів людей — героїзм, який проявляють працівники медичної служби щодня.

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Вже не вперше багато українських медиків будуть святкувати професійне свято на роботі. Хтось на передовій, хтось у тилу. Та головне, що кожен робитиме справу свого життя — рятувати життя українців.

Не забудьте привітати рідних, знайомих або близьких лікарів. Подякуйте за врятовані життя та важку працю! Святкування в цей день немає, але для лікарів організовують майстер-класи, лекції та освітні програми. 

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