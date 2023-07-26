Яскравий літній манікюр 2023 року: добірка головних трендів

Літо — це завжди про барвистість та яскравість. Чому б не додати таких сміливих фарб у свій манікюр? Коли, якщо не в спеку, експериментувати з відтінками. Тому пропонуємо добірку яскравих літніх манікюрів на 2023 рік. Більше – у матеріалі STB.UA.

Ідеї літнього манікюру для наступного візиту до салону представлені у нашому матеріалі. Цього літа не обмежуйтеся тільки новою стрижкою та кольором волосся, а експериментуйте і з дизайном нігтів.

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Неон, пастельні відтінки, металева пудра або просто стара добра монохромна комбінація — у нас є список із 15 яскравих літніх ідей для манікюру, які ви можете сміливо показати своєму майстру для втілення на своїх руках.

Яскравий літній манікюр 2023

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