26 липня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято ― 26 липня

26 липня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них День українського парашутиста. Крім того, 26 липня вшановують Архангела Гавриїла. Які свята 26 липня — читайте у матеріалі STB.UA.

26 липня ― свята:

День парашутиста;

Міжнародний день дядька й тітки;

День розмов у ліфті;

День парашутиста в Україні відзначають 26 липня щороку. Це професійне неофіційне свято, яке не передбачає окремого вихідного. Перший парашут придумав ще Леонардо Да Вінчі, проте це був один із тих винаходів, які не стали популярними у Середні Віки. Парашут у сучасному вигляді з’явився завдяки Луї-Себастьєну Ленорману під кінець 18 сторіччя. А свято на честь парашутистів вигадали в 1930-му році. Українці, які навчилися стрибати з парашутом, збираються для святкування у тісному колі колег. До слова, британський парашутист Адріан Ніколас довів ефективність парашута Да Вінчі, побудувавши його за ескізами винахідника та випробувавши в 2000 році.

Міжнародний день дядька й тітки відзначають 26 травня щороку. Свято дядька й тітки вважається міжнародним, проте воно напівжартівливе й святкується лишень вдома. Це гарна можливість для дітей проявити зайвий раз любов до своїх тіток та дядьків, які завжди балують племінників. Точно не відомо, коли саме почали святкувати цей День, проте свято розповсюдилося по багатьом країнам на всіх континентах.

День розмов у ліфті відзначають 26 липня. Цей день присвячений тому, щоб легко посміятися над незручними розмовами між незнайомими людьми, які піднімаються або спускаються разом. За статистикою, щодня відбувається більше 6 мільярдів «подорожей» у ліфті ― вдома й на роботі, іноді багато разів на день. Не секрет, що часто люди почуваються ніяково в це час, особливо, коли компаньйони в «подорожі» ― незнайомці.

26 липня ― церковні свята:

Стефана Саваїта;

Собор Архангела Гавриїла;

Стефана Саваїта вшановують 26 липня щороку. Стефан Саваїт жив у 8 ст. н.е. і був ченцем. Він жив у лаврі св. Сави, куди він прибув разом зі своїм дядьком св. Іваном Дамаскином, який керував його духовним життям п’ятнадцять років. У служінні Богу Стефан досяг таких висот, що отримав дар ясновидіння і приймав людей. Він вказував на гріхи, або хвалив за благочестя тих, хто до нього приходили.

Собор Архангела Гавриїла відзначають 26 липня щороку. Свято відзначається двічі на рік ― 26 липня і відразу після Благовіщення ― 8 квітня. Цей день присвячений одному з семи головних ангелів, який приніс Діві Марії звістку про швидке народження сина.

26 липня ― День ангела:

Щороку 26 липня іменини святкують Антоній, Гавриїл, Іуліан, Сарра, Серапіон та Стефан.

26 липня ― прикмети і традиції:

На Собор Архангела гавриїла віддавали данину врожаю. починалися жнива, і перший сніп в полі повинна була жати найстарша жінка в сім’ї.

Сніп прикрашали стрічками і ставили в червоний кут під ікони. Люди вірили, що цей оберіг має потужну енергетику і здатний зцілювати.

Посушлива погода означає, що такою ж буде і осінь.

26 липня ― що можна робити і що не можна робити:

Не можна викидати крихти зі столу, це призведе до бідності.

Не можна сваритися і ображати інших людей.

Не можна вживати алкогольні напої.

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