25 липня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято ― 25 липня

25 липня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них День зубного техніка. Крім того, 25 липня вшановують мучеників Прокла та Іларія. Які свята 25 липня — читайте у матеріалі STB.UA.

Більше на тему: Яке сьогодні свято ― 24 липня

25 липня ― свята:

День зубного техніка відзначають щороку 25 липня. Зубні техніки переважно виготовляють зубні протези або аналогічним чином створюють штучні деталі, які в основному призначені для заміни природних, відсутніх зубів пацієнта. День зубного техніка ― неофіційне свято, його почали святкувати лише в 21 столітті, й не відомо, хто є ініціатором ― не виключено, що приватна компанія, яка хотіла популяризувати власну продукцію чи послуги. Проте, зубні техніки святкують також професійне свято в День стоматолога України 8 лютого ― це свято було створене в 1993 році в Україні. Проте робота зубного техніка буде відрізняється від роботи стоматолога, і з пацієнтами зубні техніки майже ніколи не зустрічаються, бо їх заняття суто технічні.

25 липня ― церковні свята:

Святих мучеників Прокла та Іларія вшановують 25 липня. У народі свято називають Прокл Великі роси. Прокл та Іларій жили на території сучасної Туреччини. Вони постраждали під час гоніння за імператора Траяна (98–117). Траян видав закон, який наказував затримувати християн. Святий Прокл виявився одним з числа взятих під варту. Спочатку його вмовляли принести жертву богам, проте після твердої відмови, його покарали. Прокла підвісити до дерева вниз головою. Після цього його змусили бігти за колісницею, проте коні зупинилися після того, як Прокл помолився Богу. Колісниця зрушила тільки тоді, як Траян написав, що єдиний Бог, в якого вірить Прокл на папері. Проте після цього Прокла вивезли в ліс та розстріляли із луків. Дорогою в місто вони зустріли племінника Прокла ― Іларія, який теж був християнином. Після його відмови прийняти язичництво, Іларія вбили мечем.

25 липня ― День ангела:

Щороку 25 липня іменини святкують Антоній, Ареній, Вероніка, Гаврило, Грогорій, Євфимій, Іван, Михайло, Сирапіон, Симон та Федір.

25 липня ― прикмети і традиції:

Роса, що випала на Прокла, вважалася цілющою. Люди збирали росу, щоб вмиватися і протирати нею очі.

Вважалося, що від такої процедури поліпшується зір, обличчя стає красивим, а розум — спокійним.

На Прокла та Іларія треба було терміново збирати урожай, бо вважалося, що починається сезон дощів.

25 липня ― що можна робити і що не можна робити:

Не можна байдикувати, бо втратиш все нажите.

Не можна збирати трави у лісі.

Вагітні вмивалися росою. Також вмивали нею новонароджених.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ