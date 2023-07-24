24 липня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято ― 24 липня

24 липня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них Міжнародний день турботи про себе. Крім того, 24 липня вшановують княгиню Ольгу. Які свята 24 липня — читайте у матеріалі STB.UA.

Більше на тему: Яке сьогодні свято ― 23 липня

24 липня ― свята:

День фінансового працівника в Україні

Міжнародний день турботи про себе

День фінансового працівника в Україні відзначають 24 липня. Свято вибрано та затверджене Указом президента України від 15 вересня в 2021 році. У Мінфіні пояснили, що обрали дату 24 липня тому що у цей день Православна Церква України відзначає пам’ять Святої рівноапостольної Ольги. Під час війни, працівники фінансової сфери роблять все можливе для забезпечення роботи української фінансової системи, тому їх професійне свято не можна переоцінити.

Міжнародний день турботи про себе відзначають щороку 24 липня. Міжнародний день турботи про себе ініційований до святкування в 2011 році, і був розроблений Міжнародним фондом для сприяння догляду за собою як життєво важливої ​​основи здоров’я. Міжнародний день турботи за собою має показати усі переваги того, що відбувається з нашим організмом, коли ми це робимо 24 години на добу, 7 днів на тиждень.Турбота про себе триває протягом усього життя, а не тільки одного дня. Свято 24 липня просто надає гарний фокус і можливість почати правильно турбуватися про себе за програмою. Щороку Міжнародний фонд пропонує нову тему свята.

24 липня ― церковні свята:

Княгиню Ольгу вшановують 24 липня щороку. Місце і дата народження Ольги достеменно невідомі. Літописець «видав» її заміж за князя Ігоря 903 року. Пропагандисти в росії намагаються довести походження Ольги з міст на Півночі Київської Русі, які зараз контролює росія. Проте насправді, на початку Х ст Ольга мала народитися, а не вийти заміж за Ігоря ― щоб роки її правління та народження Святослава виглядали фізично можливими. Відомо, що Ольга була вірною дружиною Ігоря й він її сприймав як партнерку. Вона правила в його відсутність, а потім жорстоко помстилася древлянам, які вбили її чоловіка. Також, Ольга налагодила дипломатичні відносини із Константинополем та отримала там хрещення. Завдяки її рішучості, Київську Русь сприймали всерйоз, поки вона була Великою Княгинею. Після повернення в Київ Ольга починає будувати перші храми. Проте християнство не набуло поширення при Ользі, а її син Святослав залишився язичником. Свята рівноапостольна княгиня Ольга померла в 969 році. На відміну від Святослава, Володимир Великий не тільки прийняв християнство, а й похресив Русь, щоб отримати вплив на міжнародній арені. З часом її останки були перенесені князем Володимиром у Десятинну церкву в Києві.

24 липня ― День ангела:

Щороку 24 липня іменини святкують Аркадій, Євфимій, Нікодим, Лев та Ольга.

24 липня ― прикмети і традиції:

Грім гримить на Ольгу ― буде добре ловиться риба.

Птахи багато співають ― до дощу.

24 липня ― що можна робити і що не можна робити:

Не можна справляти весілля;

Не можна купатися у відкритих водоймах;

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ