23 липня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято ― 23 липня

23 липня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них Всесвітній день китів і дельфінів. Крім того, 23 липня вшановують Антонія Печерського. Які свята 23 липня — читайте у матеріалі STB.UA.

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23 липня ― свята:

Всесвітній день китів і дельфінів відзначають 23 липня щороку. Свято засноване у 1986 році Міжнародною китобійною комісією, вибравши 23 липня, оскільки цього ж дня 1982 року члени Комісії проголосували за повну заборону комерційного китобійного промислу. Кити та дельфіни вже не один десяток років знаходяться під загрозою зникнення. Особливою проблемою для існування морських ссавців є катастрофічне забруднення Світового океану пластиковими відходами. Це сміття вбиває величезну кількість птахів, морських ссавців та руйнує екосистему океану. Через вилов для океанаріумів та дельфінаріїв їх кількість також зменшується, як і через незаконний вилов та вбивство.

Китоподібні мають найбільші розміри серед усіх тварин: дорослий синій кит досягає середньої довжини тіла 25―33 метрів і маси 90-120 тонн. Дельфінові ― рід морських ссавців, один із найрозумніших.

23 липня ― церковні свята:

Преподобного Антонія Печерського вшановують 23 липня щороку. Антоній ― засновник Печерського Монастиря Успіння Пресвятої Богородиці та будівничий Собору на честь Успіння Пресвятої Богородиці. Він жив у Київській Русі й пов‘язаний із реорганізацією Печерського монастиря відповідно до порядків гори Афон. Про життя Антонія написано в «Патерику Печерському або Отечнику» ― він жив приблизно у 982-1073 рр., народився у Любичі під Черніговом. Хлопець мав ім’я Антип, і в юності пробував жити пустельником у печерах. Після цього відправився на Афон, де провів час у всіх монастирях, в одному із яких отримав чернечий постриг під ім’ям Антоній. В 1013 році він повернувся до Київської Русі. Він оселився у печері під Києвом, вів благочестиве життя відповідно із правилами на Афоні. Після смерті Володимира він покинув Київ на час міжусобних війн, а повернувся після початку правління Ярослава. Його аскетичне життя викликало великий інтерес до нього по усій Русі та у Києві.

Через це він переселився на іншу гору, яку князь Ізяслав віддам пустельникам під монастир. Антоній із сподвижниками спочатку вирили печери на горі, а з часом встановили дерев’яну церкву. Це був початок Києво-Печерської лаври та закладення Печерського Монастиря Успіння Пресвятої Богородиці та будівництва Собору на честь Успіння Пресвятої Богородиці. У цій общині були встановлені правила монастирів та святих з гори Афон. Сам Антоній не раз приймав участь у політичних іграх, підтримував Святослава Ярославича. Помер преподобний Антоній на 90-му році життя. Його мощі помістили у власну печеру у Лаврі, яка названа його ім’ям, Києво-Печерська лавра давно стала святинею православної церкви в Україні й за межами країни. Канонізація Антонія затримувалася століттями, проте в Києвській Русі а потім Україні його почали вшановувати вже через кілька десятків років.

23 липня ― День ангела:

Щороку 23 липня іменини святкують Олександр, Антоній, Аполлоній, Георгій, Данило, Леонтій, Маврикій, Нестор, Петро та Стефан.

23 липня ― прикмети і традиції:

Різкий грім на Антонія ― дощ буде маленький, гучний грім ― буде злива.

Пташки літають високо та мало співають ― до холодної зими.

23 липня ― що можна робити і що не можна робити:

Не можна стригти волосся та кидати брудний одяг ― це може обернутися хворобою.

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