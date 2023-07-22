22 липня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято ― 22 липня

22 липня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих дат. 22 липня вшановують Панкратія та Кирила. Які свята 22 липня — читайте у матеріалі STB.UA.

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22 липня ― церковні свята:

Єпископа Панкратія;

Мученика Кирила;

Єпископа Панкратія вшановують 22 липня щороку. Панкратій жив на початку І ст. н.е, став єпископом Тавроменії, це сучасна Італія. Вшанування цього святого відбувається у православній церкві 9 липня або 22 за старим стилем. Панкратій ― учень святого Петра, отримав хрещення у Антіохії від апостола Петра разом із усією сім’єю. Після цього Панкратій поїхав до Єрусалиму. Коли померли рідні Панкратія, він провів час у чернечих молитвах Богу в Понтійських горах. Врешті, Панкратій був висвячений Петром та Павлом у Кілікії на єпископа Тавроменійського. За місяць збудував міську церкву, навернув усіх тавроменійців у християнство.

Мученика Кирила вшановують 22 липня. Святий Кирило був єпископом в Гортінії, а помер від знущання язичників, коли відмовився зрадити віру. Правитель Лукій змусив принести жертву язичницьким богам. Кирило твердо сповідував християнську віру і відмовлявся зраджувати її. Тоді Лукій засудив Кирила до спалення, але вогонь не торкнувся тіла святого. Тоді присутні язичники повірили в Бога, а Лукій змирився із чудом та відпустив Кирила.

Кирило продовжував вести проповіді і звертати язичників в християнську віру. Чутки ширилися, поки правитель Горенії не вирішив покласти край проповідуванню Кирила. Мученик був готовий прийняти свою долю, й сам поклав голову під меч.

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22 липня ― День ангела:

Щороку 22 липня День ангела святкують Марія, Іван, Андрій, Костянтин, Кирило, Олександр, Федір Михайло, Болеслав, Кирило, Панкратій та Федор.

22 липня ― прикмети і традиції:

У народі день назвали Панкратій ягідник або Чорничний день.

У цей день активно збирали чорницю. Вважалося, що ягода має чудодійні властивості.

Якщо погано видно місяць по ночам, літо буде похмурим;

Багато чорниці вродило ― морози взимку почнуться рано і будуть сильними.

22 липня ― що можна робити і що не можна робити:

На Кирила і Панкратія не можна відмовляти у допомозі;

Не можна пиячити та влаштовувати гулянки із сварками на Кирила і Панкратія.

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