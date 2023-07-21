21 липня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято ― 21 липня

21 липня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них Міжнародний день нездорової їжі. Крім того, 21 липня вшановують Великомученика Пропопія. Які свята 21 липня — читайте у матеріалі STB.UA.

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21 липня ― свято:

Міжнародний день нездорової їжі відзначають 21 липня щороку. Це жартівливе свято, присвячене фастфуду та іншій не корисній їжі, яка з’явилася з 19 століття. Приблизно в цей час в Америці почала з’являтися їжа на новий манер, багата на холестерин. Термін «шкідлива їжа» вперше вигадав і ввів в обіг понад 40 років тому мікробіолог Майкл Джекобсон, позначивши так продукти, що містять багато калорій і шкідливі для здоров’я речовини при мінімумі харчової цінності, тобто вітамінів і мінералів. Зараз фастфуд відомий бургерами, шаурмою, пончиками, випічкою у киплячому маслі. Свято на честь нездорової їжі придумали на противагу Дню здорового харчування. Завжди на роботі є колеги, які їдять салат та дієтичні супчики, а є ті, хто замовляють бургери у найближчому фаст-фуді.

21 липня ― церковне свято:

День Великомученика Прокопія відзначають щороку 21 липня. Великомученик Прокопій жив у 3 столітті н.е. Він був читцем при церкві в Скитополі, теперішній Ізраїль. Прокопій жив тільки на хлібі й воді, які споживав 2-3 рази на тиждень. Він відзначився як особливо великий аскет, усе своє життя Прокопій вивчав Святе Письмо. Скоро стало відомо, що Прокопій проганяв злих духів покладанням рук. Язичники, які жили на території сучасної палестини ув’язнили Прокопія і звеліли йому зрадити віру. Коли він відмовився, мужньо визнаючи свою віру в Христа, йому відрубали голову 303 року у Кесарії Палестинській. Прокопій став першим мучеником за Христову віру в Палестині.

21 липня ― День ангела:

Щороку 21 липня День ангела відзначає Прокопій.

21 липня ― прикмети і традиції

На Прокопія починали жати жито, перед цим селяни зазвичай служили молебень на честь святого.

З 21 липня українці починали заготовляти сіно та корм для худоби на зиму.

Ввечері накривали столи, влаштовували частування.

Яка погода на Прокопія, така буде і 2 серпня на Ільїн день.

21 липня ― що можна робити і що не можна:

Вважається, що важка робота в цей день не дає вагомих результатів.

21 липня треба зустрічатися з друзями та ходити в гості до родичів.

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