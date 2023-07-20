Робота українських бізнесів попри війну. Співпраця чернігівської швейної фабрики з компанією SkyUp.

Зараз ця швейна фабрика ТК STYLE на Чернігівщині гуде як вулик, попри минулорічну облогу міста, обстріли та зупинку процесів. Все завдяки злагодженій роботі команди та співпраці з міжнародними та українськими компаніями.

Таким прикладом відновлення контрактів і підтримки з боку українських бізнесів стало співробітництво з компанією SkyUp. Директорка швейної фабрики ТК STYLE розповідає, що зараз на фабриці відшивається нова форма для екіпажів, які попри закрите небо України зараз літають за кордоном. Разом з партнерами мають спільні цінності – це обʼєднання зусиль для спільної Перемоги. Для швейної фабрики ТК STYLE на Чернігівщині це не просто співпраця- це ще й можливість розвиватись, а також забезпечувати роботою своїх співробітників і не тільки.

Ольга Цареградська – керівниця консалтингової агенції у сфері моди Frame Fashion, стверджує, що це місія така команди компанії SkyUp – підтримувати українських виробників.Серце команди знаходиться саме в Києві, тому чекали моменту, коли з’явиться світло в Чернігові, коли буде топливо, аби розмістити замовлення і підтримати команду. У компанії розуміли, що треба об’єднувати зусилля, аби не зупинятися і не здаватися.