18 липня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

У листопаді 2009 року Генеральна Асамблея ООН оголосила 18 липня Міжнародним днем ​​Нельсона Мандели в знак визнання внеску колишнього президента Південної Африки в справу миру і свободи. Нельсон Мандела — один із найповажніших державних діячів світу, який очолив боротьбу, спрямовану на подолання режиму апартеїду та встановлення багаторасової демократії. Після 27 років ув’язнення він вийшов на волю та став першим в історії ПАР чорношкірим президентом, зігравши провідну роль у встановленні миру в країні. У 1993 році отримав Нобелівську премію миру.Полишивши президентське крісло 1999 року, він брав активну участь в реалізації програм боротьби з ВІЛ/СНІДом та допоміг країні вибороти право приймати Чемпіонат світу з футболу 2010 року. У 2004 році, на 85-му році життя,Нельсон Мандела полишив громадську діяльність, щоб більше проводити часу з рідними та мати час для “спокійних роздумів”. Помер у грудні 2013 року.