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Лимонад: рецепт від Катерини Пєскової

18.07.2023

Ніщо так не освіжає у спеку як лимонад. Своїм улюбленим рецептом лимонаду поділилася фіналістка «МастерШеф. Професіонали» Катерина Пєскова. Покроковий рецепт приготування лимонаду читайте в матеріалі.

Лимонад: покроковий рецепт

Інгредієнти:

  • лайм – 1 шт.
  • лимон – 1 шт.
  • зелений базилік (можна замінити м’ятою)
  • цукор – 100 г
  • вода – 2 л

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Приготування:

  1. Нарізаємо лайм і лимон з шкіркою та відправляємо у блендер.
  2. Відриваємо листя базиліка від ніжки і також відправляємо у блендер.
  3. У блендер додаємо цукор і заливаємо 0,5 л води. Збиваємо.
  4. Проціджуємо напій через сито з додаванням води, що залишилася.

Смачного!

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