Лимонад: покроковий рецепт

Лимонад: рецепт від Катерини Пєскової
18.07.2023
Ніщо так не освіжає у спеку як лимонад. Своїм улюбленим рецептом лимонаду поділилася фіналістка «МастерШеф. Професіонали» Катерина Пєскова. Покроковий рецепт приготування лимонаду читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- лайм – 1 шт.
- лимон – 1 шт.
- зелений базилік (можна замінити м’ятою)
- цукор – 100 г
- вода – 2 л
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Приготування:
- Нарізаємо лайм і лимон з шкіркою та відправляємо у блендер.
- Відриваємо листя базиліка від ніжки і також відправляємо у блендер.
- У блендер додаємо цукор і заливаємо 0,5 л води. Збиваємо.
- Проціджуємо напій через сито з додаванням води, що залишилася.
Смачного!
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