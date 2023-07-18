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Чим корисна стручкова квасоля, розповіла Світлана Фус

18.07.2023

Квасоля — джерело клітковини та багатьох вітамінів, які допоможуть надовго зберегти красу і молодість. Детальніше про те, чим корисна стручкова квасоля, розповість дієтолог Світлана Фус.

Стручкова квасоля: чим корисний продукт

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Стручкова квасоля допомагає боротися з процесами старіння, зміцнює імунну систему. Також цей продукт — джерело рослинного білка, завдяки якому ви можете схуднути. Дієтолог «Зважені та щасливі»-9 Світлана Фус вирішила поділитися секретом молодості та розповісти все про користь продукту.

Стручкова квасоля: види і користь

Квасоля багата на фолієву кислоту, клітковину, вітаміни та мінерали. Завдяки великому вмісту корисних речовин, квасолю рекомендують додавати у свій раціон вагітним жінкам, а також людям, хворим на діабет.

У стручкової квасолі можна знайти такі мінерали: кальцій, цинк, залізо, фтор, мідь, марганець, бор, бета каротин, вітаміни С і К. А також невелика кількість вітамінів групи B (B1, B2, B3, B5, B6, пантотенову кислоту ).

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Жовта стручкова квасоля має м’який та вершковим смак. Вона — джерело калію і фосфору.

Зелена стручкова квасоля має більш виразний смак, містить трохи більше бета каротину та фолієвої кислоти.

З чим їдять стручкову квасолю?

Стручкову квасолю можна додавати в супи, салати, овочеві рагу, робити з нею омлет. Додавати як гарнір до м’яса.

Всі, хто стежить за вагою, можуть не боятися додавати квасолю у свій раціон. У 100 грамах вареного продукту міститься близько 35 калорій.

Стручкова квасоля: шкода

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Квасоля може викликати здуття живота. Хворі з подагрою і сечокам’яною хворобою повинні пам’ятати, що стручкова квасоля містить пурини. Продукт також викликає загострення хвороби, якщо його вживати регулярно у великій кількості.

Сира стручкова квасоля, як і інші бобові, містить у своєму зеленому насінні токсичну речовину — фазин. Але вона руйнується та втрачає шкідливу дію при термічній обробці продукту. Тому квасолю варто вживати тільки відварну, тушковану або приготовану на пару.

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