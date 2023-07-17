17 липня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято ― 17 липня

17 липня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них День металурга. Крім того, 17 липня вшановують священномученика Павла Гойдича; святого Андрія, єпископа Критського; преподобної Марти. Які свята 17 липня — читайте у матеріалі STB.UA.

17 липня ― свято:

День металурга (День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості). Це свято було засноване в 2006 році чинним президентом Віктором Ющенком. Мета – підтримка ініціативи працівників металургійної та гірничодобувної промисловості України. Всесвітній день емоджі. Сьогодні, 17 липня, відзначається Всесвітній день емоджі. Цей день святкують щорічно з 2014 року і в основному в Інтернеті. Свято придумав Джеремі Берг. Всесвітній день міжнародного правосуддя. Також відзначається як День міжнародного кримінального правосуддя або Міжнародний день правосуддя. Відзначається 17 липня з 2010 року в річницю прийняття Римського статуту – договору, яким створено Міжнародний кримінальний суд. День заснований 1 червня 2010 року на Конференції з огляду Римського статуту, що відбулася в Кампалі (Уганда), Асамблеєю держав-учасників.



17 липня ― церковне свято:

Священномученика Павла Гойдича,святого єпископа Андрія Критського,

Преподобної Марти;

17 липня ― День ангела:

Олександра, Олексій, Анастасія, Андрій, Євфимій, Марія, Марфа, Микола, Ольга, Татіана, Феодор, Феодот.

17 липня ― прикмети і традиції:

Традиції:

17 липня в народі був відомий як Наливи, оскільки до цього часу на полях виростали озимі культури. Шанували овес, по погоді судили про майбутній урожай.

Зазвичай вдень 17 липня йшли досить сильні дощі, але для селян саме “андріївський” дощ був дуже бажаним, адже він допомагав отримати багатий врожай зернових культур. Були і деякі прикмети, яким приділяли увагу.

Взагалі цей день прийнято проводити зі своєю другою половинкою. Сваритися не можна, інакше святий Андрій може розвести пару.

На Андрія Наливу люди проводять обряди закликання дощу.

Косять траву на сіно, прибирають озимі культури.

Готують вівсяну кашу з маслом, вівсяний кисіль.

Прикмети:

Багато бджіл – прикмета, яка означає, що взимку буде достатньо холодно.

З’явилося 17 липня жовте листя на деревах – буде рання осінь.

Яка погода на Андрія – такою вона буде і на Калинника (11 серпня).

Кажуть, що на Андрія “овес до половини доріс”, Якщо овес росте погано, то варто чекати небагатого врожаю.

17 липня ― що можна робити і що не можна робити:

Не варто в цей день брати або давати в борг.

Не можна також починати нові справи.

Здійснювати великі покупки. Все придбане в цей день може швидко вийти з ладу або розподобатися.

Віддавати в ремонт взуття, особливо якщо ви збираєтеся подорожувати.

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