Церковний календар на серпень 2023 року в Україні

Церковні свята у серпні 2023 року: календар православних свят по днях

Протягом серпня українці будуть святкувати кілька важливих церковних свят. У серпні відзначають Успіння матері Богородиці Анни, Преображення Господнє і Успіння Богородиці й Приснодіви Марії. Також у серпні традиційно святкують Спаса, вшановують пророка Іллю та цілителя Пантелеймона. Редакція STB.UA склала графік церковних свят на серпень 2023 року по всім дням.

Часто релігійні свята прив’язані до «плаваючих дат», тому щороку відзначаються в різні дні. Щоб християни могли відзначити усі визначні релігійні дати, ми щомісяця складаємо календар церковних дат. На серпень припадають церковні свята, які мають значення для українських християн ― щоб запам’ятати усі ― зберігайте їх собі.

1 серпня, понеділок

Преподобної Макрини, сестри святого Василія Великого.

2 серпня, вівторок

Святого пророка Іллі.

3 серпня, середа

Преподобного Симеона й Іоана, святого пророка Єзекиїла.

4 серпня, четвер

Рівноапостольної Марії Магдалини.

5 серпня, п’ятниця

Мучеників Трофима, Теофіла і тих, що з ними.

6 серпня, субота

Святих великомучеників Христини, Бориса і Гліба.

7 серпня, неділя

Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці. Пам’ять святих Олімпіади і Євпраксії.

8 серпня, понеділок

Мученика Єрмолая і тих, що з ним..

9 серпня, вівторок

Великомученика і цілителя Пантелеймона.

10 серпня, середа

Апостолів Прохора, Никанора, Тимона й Пармена.

фото – Pexels.com

11 серпня, четвер

Святого мученика Калиніка.

12 серпня, п’ятниця

Святих апостолів Сили, Силуана, і тих, що з ними.

13 серпня, субота

Передсвяття походу з чесним і животворящим Хрестом Господнім. Преподобного Євдокима праведного.

14 серgня, неділя

Перенесення Чесного Хреста. Мучеників Макавеїв і тих, що з ними (Маковея). Початок Успенського посту.

15 серпня, понеділок

Перенесення мощей первомученика Стефана.

16 серпня, вівторок

Святих преподобних Ісаака, Далмата й Фавста.

17 серпня, середа

Сімох мучеників Ефеських, преподобної мучениці Євдокії.

18 серпня, четвер

Передсвяття Переображення Господа нашого Ісуса Христа. Святого мученика Євсигнія.

19 серпня, п’ятниця

Преображення Господнє (Яблучний спас)

20 серпня, субота

Святого преподобного мученика Дометія.

21 серпня, неділя

Святого Еміліяна. Мучеників Єлевтерія і Леоніда.

22 серпня, понеділок

Святого апостола Матія,

23 серпня, вівторок

Святого мученика і архидиякона Лаврентія

24 серпня, середа

Святого мученика Євпла

25 серпня, четвер

Святих мучеників Фотія й Аникити

26 серпня, п’ятниця

Віддання свята Преображення. Преподобного Максима Сповідника.

27 серпня, субота

Передсвяття Успення Пресвятої Богородиці. Святого пророка Міхея. Перенесення мощей преподобного Теодосія, ігумена Печерського.

28 серпня, неділя

Успіння Пресвятої Богородиці й Приснодіви Марії

29 серпня, понеділок

Перенесення нерукотворного образу Господа Бога нашого Ісуса Христа. Святого мученика Діомида.

30 серпня, вівторок

Святого мученика Мирона

31 серпня, середа

Святих мучеників Флора й Лавра.

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ