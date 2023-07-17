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Тонкий лаваш: рецепт від Володимира Ярославського

17.07.2023

Хочете чимось замінити хліб? Секрет приготування справжнього лаваша нам розкрив суддя шоу «МастерШеф. Битва сезонів» Володимир Ярославський. Докладний рецепт лавашу читайте в матеріалі STB.UA.

Тонкий лаваш: рецепт

Інгредієнти:

  • 480 г борошна
  • 100 мл окропу
  • 200 мл теплої води
  • 8 г солі (1 ч. л. з гіркою)
  • 20 мл олії
  • борошно на підпил

Спосіб приготування:

  1. Просіюємо борошно і додаємо до нього сіль, перемішуємо все і вливаємо 100 мл окропу.
  2. Замішуємо тісто дерев’яною лопаткою.
  3. Коли борошно трішки візьме води, додаємо другу частину води й олію.
  4. Вимішуємо тісто ще хвилин 5, щоб воно стало гладеньким, і відставляємо його на 30 хвилин «відпочити».
  5. Розділяємо тісто на 12―14 шматочків. Формуємо з них кульки і накриваємо їх рушником, щоб не обвітрювались.
  6. Розкочуємо кожну кульку на невеликій кількості борошна досить тоненько. Зазвичай тісто намотують на качалку і таким чином роблять листки тіста тоншими.
  7. Підготовлюємо 2 трохи вологих рушники.
  8. Пательню (краще брати з товстим дном) розігріваємо на вогні вище середнього.
  9. На суху пательню кладемо лаваш, через 10―15 секунд швиденько перевертаємо і тримаємо ще 10―15 секунд. Потім знову перевертаємо, щоб пропекти з кожного боку 2 рази. Потрібно отримати маленькі підсмажені пухирці.
  10. Готовий лаваш знімаємо на вологий рушник, трохи скроплюємо його водою і накриваємо іншим вологим рушником.
  11. Зберігаємо лаваш загорнутим у подвійний рушник, збризнутим водою в пакеті в холодильнику до 6 діб.

Смачного!

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