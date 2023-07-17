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Чорне морозиво: рецепт в домашніх умовах від суперфіналіста «МастерШеф»

17.07.2023

Ідея приготувати чорне морозиво виникла в Японії, була миттєво підхоплена Америкою, а потім і всієї Європою. Ще б пак: це не лише дуже незвично, а й по-справжньому смачно! Якщо ви не хочете відставати від світових гастрономічних трендів, скористайтеся нашим рецептом, як зробити чорне морозиво. Виявляється, чорне морозиво в домашніх умовах — це легко і швидко! Спеціально для читачів STB.UA суперфіналіст «МастерШеф. Професіонали» Юрій Негрич підготував рецепт смачного чорного морозива. 

рецепт черного мороженого

Є кілька способів приготувати апетитний заморожений десерт чорного кольору. Найпростіший — використовувати харчовий барвник відповідного відтінку або активоване вугілля, подрібнене в пил. Але якщо ви хочете, щоб ваше чорне морозиво відрізнялося від звичайного не тільки кольором, а й смаком, додайте урбеч — пасту з насіння чорного кунжуту. Якщо вам не вдалося знайти готовий продукт у магазині, зробіть кунжутну пасту самостійно. Для цього достатньо подрібнити в блендері 100150 г чорного кунжуту з кількома чайними ложками меду до пастоподібної консистенції.

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Чорне морозиво (рецепт)

черное мороженое в домашних условиях

Складники:

  • 250 мл жирного молока
  • 250 мл жирних вершків
  • 4 яєчні жовтки
  • 4 ст. л. пасти з чорного кунжуту
  • ½ скл. цукру
  • 10 г ванільного цукру

Спосіб приготування:

  1. У сотейнику змішати молоко і 125 мл вершків. Довести суміш до кипіння на середньому вогні. Потім вогонь зменшити і варити 1 хв. Зняти з вогню.
  2. Жовтки розтерти зі звичайним і ванільним цукром у глибокій посудині.
  3. Акуратно ввести молочно-вершкову суміш у жовтки, весь час помішуючи. Перелити в каструлю з товстим дном і поставити на повільний вогонь. Помішувати 23 хв., поки маса не загусне до стану крему. Додати кунжутну пасту, добре перемішати, зняти з вогню і дати охолонути.
  4. Половину вершків збити блендером до м’яких піків. Ввести вершки в охололий крем і збити все разом.
  5. Отриману масу вилити в контейнер або в формочки для морозива. Покласти в морозильну камеру до застигання. Перед подачею можна прикрасити десерт насінням чорного кунжуту.

Смачного!

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