14 липня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято ― 14 липня

14 липня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят. 14 липня вшановують Костму та Дем’яна. Які свята 14 липня — читайте у матеріалі STB.UA.

14 липня церковне свято:

Косма і Дем’ян, відомі нам як Кузьма і Дем’ян. Вони жили в другій половині III-на початку IV століття на території Малої Азії. Вони були чудотворцями і лікарями. День Кузьми і Дем’яна вважали дівочим святом, яке відзначали з розмахом, справляючи Кузьминську вечерю.

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14 липня ― День ангела:

14 липня День ангела святкують Ангеліна, Алексій, Аркадій, Василь, Даміан, Іоанн, Косма, Костянтин, Лев, Никодим, Петро.

14 липня ― прикмети і традиції:

Якщо в цей день прополоти город, то бур’янів не буде.

Кузьма і Дем’ян прийшли, на косовицю пішли.

14 липня ― що можна робити і що не можна робити:

Гріх працювати в кузні і займатися рукоділлям.

Не можна виливати на вулицю воду, в якій купали новонародженого.

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