«Ранок у великому місті»: кого із зірок переслідували прихильники?

Мати мільйони прихильників – невід’ємна частина популярності. Але ніколи не знаєш, чи не виявиться чиясь любов аж занадто фанатичною. І головне – чи не переступить ця людина усі межі. Кого з українських відомих особистостей переслідували фани – розповіли у програмі «Ранок у великому місті» ведучі Юлія Зорій, Григорій Решетник, Надія Матвєєва, Роман Міщеряков, Сергій Лиховида і Григорій Герман.

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Співачка Яна Шимаєва, відома як Jerry Heil, вперше зіткнулась з переслідувачем ще у 2020 році. За словами дівчини, він ходив в місця, де вона бувала, писав постійно як їй самій, так і друзям. Один із шанувальників навіть прислав Яні фото її ж балкону. Він вистежив адресу співачки за її власними фото в соцмережі: вид з вікна та подвір’я. Всі ці деталі буквально привели переслідувача до неї під поріг. Тож співачка була змушена переїхати. А з контентом у соцмережах стала обачнішою. Утім на початку минулого року зірка поскаржилась на чергового переслідувача. Яні почав писати такий собі Іван з росії. Спочатку – непристойності, а потім і погрози. Згодом приїхав на фан-зустріч зірки. Проте, на щастя, пізніше зник.

Жертвою невгамовної прихильниці став і співак EL Кравчук. Жінка регулярно надсилала кумирові листи. І хоч більшість виглядали незагрозливо, втім жоден не мав зворотної адреси. Та остаточно Кравчука налякало те, що дівчина почала майже у кожному листі благати про зустріч. А місцем для неї обрала його улюблену кав’ярню. Дівчина також почала писати листи родичам зірки. В особистій зустрічі співак відмовив, але запросив на концерт.

В обличчя з неврівноваженим шанувальником стикнулась співачка та екс-Холостячка Злата Огнєвіч. Ще у 2019 році чоловік напав на неї біля її власного ж дому. І погрожував вбити. Тоді Злату врятував її водій. Справа на переслідувача досі відкрита. Тим часом в житті жінки з’явився новий переслідувач. Він телефонує консьержу будинку, де мешкає Злата, питаючи, чи вона вдома. На прохання залишити її в спокої, чоловік не реагував, допоки співачка не звернулась в поліцію.

Ще більше зіркових історій про зворотну сторону медалі популярності дивіться в сюжеті.

Дивіться «Ранок у великому місті» з вівторка по п’ятницю о 7:00 на СТБ.

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