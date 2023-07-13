Церковний календар на липень 2023 року в Україні

Церковні свята у липні 2023 року: календар православних свят по днях

Протягом липня християни вшановують Володимира Великого та Ольгу, апостолів Петра та Павла, Івана Хрестителя та Архангела Гавриїла. Крім того, вони вшановують інших святих та мучеників із біблейських часів та з часів Київської Русі. Редакція STB.UA склала графік церковних свят на липень по усім дням.

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Часто релігійні свята прив’язані до «плаваючих дат», тому щороку відзначаються в інший день. Щоб християни могли відзначити усі визначні релігійні дати, ми щомісяця складаємо календар церковних дат із датами та назвами. На липень припадають церковні свята, які мають значення для українських християн ― щоб запам’ятати усі ― зберігайте їх собі.

Церковні свята на липень 2023 ― список

1 липня ― Преподобного мученика Леонтія, канонарха Києво-Печерської Лаври

2 липня ― всіх святих українського народу;

3 липня ― Священномученика Мефодія, єпископа Патарського;

4 липня ― Мученика Юліана Тарсійського;

5 липня ― Святого мученика Євсевія, єпископа Самосатського, мучеників святих Зинона та Зіни;

6 липня ― Мучениці Агрипини;

7 липня ― Різдво святого Івана Предтечі або Івана Хрестителя;

8 липня ― день пам’яті преподобномучениці Февронії, священномученика Доротея;

9 липня ― Преподобного Давида Солунського;

10 липня ― Святого Самсона;

11 липня ― Перенесення мощів мучеників, безсрібників та чудотворців Кира та Іоана;

12 липня ― День верховних апостолів Петра і Павла;

13 липня ― Собор 12 святих апостолів: Петра Першоверховного, Андрія Первозваного, Іакова Зеведеєва, Івана Богослова, Пилипа, Варфоломія, Фоми, Матвія, Якова, Тадея, Симона та Маттія.

14 липня ― Безсрібників чудотворців Косми і Дем’яна;

15 липня ― Покладання чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні;

16 липня ― Святого Анатолія патріарха Царгородського, Маків день, день святих мучеників Мокія і Демида;

17 липня ― Священномученика Павла Гойдича, святого єпископа Андрія Критського, преподобної Марти;

18 липня ― Преподобного Атанасія Атонського;

19 липня ― Преподобного Сисоя Великого Києво-Печерського;

20 липня ― Преподобного Томи з Малеї, преподобного Акакія;

21 липня ― Великомученика Прокопія;

22 липня ― Мученика епископа Панкратія;

23 липня ― Преподобного Антонія Печерського;

24 липня ― Княгині Ольги, мучениці Євфимії;

25 липня ― Преподобного Михаїла Малеіна, Мучеників Прокла та Іларія;

26 липня ― Собор Архангела Гавриїла; преподобного Стефана Саваїта;

27 липня ― Святого Акіла;

28 липня ― Святого князя Володимира Великого, мучеників Кирила та Юдита;

фото – Вікіпедія

29 липня ― Священномученика Атіногена та його десятьох учнів;

30 липня ― Пам’ять Святої великомучениці Марини.

31 липня ― мучеників Якинта і Еміліяна.

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