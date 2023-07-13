Місячний посівний календар на липень 2023: коли і що садити

На полях та в садах потрібно бути дуже обережними через загрозу мінування. Суворо заборонено відвідувати місця, які ще не перевірені саперами! Переконайтеся, що ваш город є безпечним місцем чи вже очищено від мін!

Місячний календар садівника-городника на липень 2023 року підкаже, коли краще пересаджувати та працювати на городі. Які дні є сприятливими? Редакція STB.UA склала місячний посівний календар садівника-городника на липень 2023 року.

Посівний календар на липень 2023

Вдалі та невдалі дні для посіву/посадки овочевих культур:

Сприятливі – 4, 7, 8, 12, 13, 18, 24, 25, 26, 27, 28 липня.

Несприятливі — 3, 5, 6, 9, 17.

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Коли садити і збирати врожай у липні 2023 року:

4, 24, 25, 26, 27, 28 та 31 липня – хороші дні для посадки та сіяння.

Можна займатися пересадкою та обрізанням рослин, здійснювати посадку багаторічних квітів, як тюльпани.

9, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23 липня – вдалі дні для добрива. В інші дати хімічна дія на рослини буде несприятливою.

31 липня ― можна садити та пересаджувати всі рослини, можна розпочинати збирання врожаю, проте все це діє в умовах сонячної погоди.

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