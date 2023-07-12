12 липня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято ― 12 липня

12 липня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них Всесвітній день бортпровідника цивільної авіації. Крім того, 12 липня вшановують Петра і Павла. Які свята 12 липня — читайте у матеріалі STB.UA.

12 липня ― Свята:

Всесвітній день бортпровідника цивільної авіації відзначають 12 липня щороку. На борту літака перша стюардеса з’явилася в 1930 році і виконувала вона обов’язки медсестри. Сьогодні бортпровідник — це і рятувальник, і лікар, і психолог, і актор, і лінгвіст, і фахівець з сервісу, і менеджер. Для того, щоб стати бортпровідником, треба мати відповідні психологічні та фізичні дані, витримувати перевантаження та мати знання з психології для вирішення усіх питань із пасажирами. Крім того, через те, скільки бортпровідник має виконувати завдань у повітрі, при підготовці передбачено безліч курсів та вимог щодо знання іноземних мов.

Першою стюардесою в історії авіації називають Еллен Черч з штату Айова. Свій перший політ у цій якості вона виконала 15 травня 1930 року, рейсом Сан-Франциско ― Шаєнн. Вона ж отримала право набрати перший курс для навчання на стюардес.

12 липня ― Церковні свята:

Верховних апостолів Петра та Павла вшановують 12 липня щороку. Церква щороку вшановує святих учнів Христа в день їхньої смерті ― 12 липня. Це знаменує закінчення Русалій, які почалися в День рівнодення. Петро ― перший апостол Христа, який визнав його, Рибалка, нині він ще й покровитель Папи Римського, який начебто є наступником Петрового престолу. Павло ― колишній гонитель християн, який визнав Христа та написав три послання до християн про його вчення. Вшанування апостолів почалося до IV століття н.е. Не всі Церкви виділяли для цього той самий день. Розбіжності як 28 червня — для католиків, та 12 липня — для християн, були і раніше. Наприклад, Фурій Філокал з середини IV ст. вказує на вшанування пам’яті Петра і Павла 29 червня. Сирійський календар 411 року і грузинський місяцеслов підрахували, що їх смерть треба вшановувати 28 грудня. Антіохійський місяцеслов IV ст. пропонує вшановувати Петра 28 червня, а святого Павла — 29 червня. На честь святих, за часів Костянтина Великого були збудовані перші храми.

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12 липня ― День ангела:

Щороку 12 липня свій День ангела святкують Павло та Петро.

12 липня ― прикмети і традиції:

До «Петра» господині намагалися зробити перші зажинки ячменю з нового врожаю і в день свята освятити в церкві обрядовий хліб, навіть якщо зерно ще не зовсім доспіло.

Основний мотив свята означав початок жнив, до яких в Україні приступали після Івана Купала.

Люди вірили, що святий Петро носить ключі від раю і має силу впускати туди благочестивих людей.

Люди, які побралися у період від 12 липня до 5 серпня будуть жити довго та щасливо зі своєї другою половинкою.

12 липня ― що можна робити і що не можна робити:

Не давайте грошей в борг і самі не беріть нічого.

Вважалося, що можна починати сезон риболовлі.

Не варто купатися у водоймах.

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